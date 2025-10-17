TERUGKIJKEN. Jojanneke van den Berge noemt Televizierring voor Vandaag Inside "heel pijnlijk"
Gelukkig, gewoon nog zure tranen bij VI-haters
De Gouden Televizierring is een kutprijs voor kutprogramma's op de kut-tv. Heel veel kutprogramma's hebben die prijs al gewonnen, zoals het kutpogramma Oppassen!!!, het kutprogramma Ook Dat Nog!, het kutprogramma Even Tot Hier, het kutprogramma Floortje naar het einde van de wereld en het kutprogramma DWDD, dat bovendien, heel pijnlijk, achter de schermen helemaal een kutprogramma was. Maar dat Vandaag Inside de ring voor de tweede keer heeft gewonnen, vindt Jojanneke van den Berge, die zelf in een ver verleden omroep Powned heeft genormaliseerd (heel pijnlijk, kan de beste overkomen, red.) heel pijnlijk, omdat het programma "vrouwenhaat en homohaat etaleert en normaliseert". Dat is codetaal voor 'mijn vriendinnen vinden het niet leuk', maar gaat in bepaalde kringen door voor maatschappijkritiek. Van den Berge zegt dit in kutprogramma Goedemorgen Nederland, dat de Gouden Televizierring niet heeft gewonnen en dat waarschijnlijk ook nooit gaat doen. Kutfiguur achter de schermen bij heel veel kutprogramma's Paul Römer vindt het trouwens ook allemaal niet eerlijk dat Vandaag Inside gewonnen heeft. Benieuwd wie er vanavond ze vanavond eigenlijk te gast hebben.
Interessant, vertelt u verder
