achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

TERUGKIJKEN. Jojanneke van den Berge noemt Televizierring voor Vandaag Inside "heel pijnlijk"

Gelukkig, gewoon nog zure tranen bij VI-haters

De Gouden Televizierring is een kutprijs voor kutprogramma's op de kut-tv. Heel veel kutprogramma's hebben die prijs al gewonnen, zoals het kutpogramma Oppassen!!!, het kutprogramma Ook Dat Nog!, het kutprogramma Even Tot Hier, het kutprogramma Floortje naar het einde van de wereld en het kutprogramma DWDD, dat bovendien, heel pijnlijk, achter de schermen helemaal een kutprogramma was. Maar dat Vandaag Inside  de ring voor de tweede keer heeft gewonnen, vindt Jojanneke van den Berge, die zelf in een ver verleden omroep Powned heeft genormaliseerd (heel pijnlijk, kan de beste overkomen, red.) heel pijnlijk, omdat het programma "vrouwenhaat en homohaat etaleert en normaliseert". Dat is codetaal voor 'mijn vriendinnen vinden het niet leuk', maar gaat in bepaalde kringen door voor maatschappijkritiek. Van den Berge zegt dit in kutprogramma Goedemorgen Nederland, dat de Gouden Televizierring niet heeft gewonnen en dat waarschijnlijk ook nooit gaat doen. Kutfiguur achter de schermen bij heel veel kutprogramma's Paul Römer vindt het trouwens ook allemaal niet eerlijk dat Vandaag Inside gewonnen heeft. Benieuwd wie er vanavond ze vanavond eigenlijk te gast hebben.

Interessant, vertelt u verder

Tags: vandaag inside, powjanneke, homohaat, vrouwenhaat
@Ronaldo | 17-10-25 | 10:40 | 284 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.