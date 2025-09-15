achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hans KLOK: "Homohaat weer heel groot geworden, wegens teveel culturen in 1 landje"

Een cultuuroverschot!

Is wel zo, al is het natuurlijk maar een cultuur die hier echt aan bijdraagt. "Wij waren de gay capital van de wereld twintig jaar geleden. Mensen duiken allemaal weer terug de kast in enzo. Dat moet niet nog tien jaar doorgaan." En hoe dat dan komt? "Dat is gewoon omdat we te veel culturen in één landje gooien. Dat is gewoon zo. Je kunt ook niet een schaap in een kooi zetten met leeuwen. Sommige dingen werken niet samen." En hoe dat zover heeft KUNNEN KOMEN? "We hebben de afgelopen jaren heel slappe politiek gehad. Altijd moest maar alles kunnen en nu hebben we het probleem. Pim Fortuyn zei het 23 jaar geleden al. Dit hebben we zelf over ons heen afgeroepen en nu willen mensen het nog in goede banen leiden." Nou, als de man die alle mysteries kent het zegt!

Tags: Hans Klok, homohaat, cultuur
@Spartacus | 15-09-25 | 19:33 | 241 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.