Hans KLOK: "Homohaat weer heel groot geworden, wegens teveel culturen in 1 landje"
Een cultuuroverschot!
Is wel zo, al is het natuurlijk maar een cultuur die hier echt aan bijdraagt. "Wij waren de gay capital van de wereld twintig jaar geleden. Mensen duiken allemaal weer terug de kast in enzo. Dat moet niet nog tien jaar doorgaan." En hoe dat dan komt? "Dat is gewoon omdat we te veel culturen in één landje gooien. Dat is gewoon zo. Je kunt ook niet een schaap in een kooi zetten met leeuwen. Sommige dingen werken niet samen." En hoe dat zover heeft KUNNEN KOMEN? "We hebben de afgelopen jaren heel slappe politiek gehad. Altijd moest maar alles kunnen en nu hebben we het probleem. Pim Fortuyn zei het 23 jaar geleden al. Dit hebben we zelf over ons heen afgeroepen en nu willen mensen het nog in goede banen leiden." Nou, als de man die alle mysteries kent het zegt!
Reaguursels
