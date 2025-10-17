Het moment is eindelijk aangebroken dat Geert Wilders zijn campagne OPNIEUW mag aftrappen. Die moest worden opgeschort vanwege terreurdreiging rond zijn persoon, zodoende schitterde de PVV-leider in afwezigheid tijdens de debatten. Een aanbod om op een beveiligde locatie op afstand aan het debat deel te nemen wees hij af; als je al 20 jaar niet mag kakken zonder figuren met V'tjes die je hokje bewaken omdat een stel ungure haatbaarden je wil onthoofden ben je misschien ook wel een keer klaar met concessies doen, dan maar niet naar Radio 1 of RTL. Wie dacht dat juist die afwezigheid Wilders bij voorbaat tot winnaar van de debatten zou maken, komt bedrogen uit. De PVV gaat nog aan kop maar blijft ook dalen in de peilingen, in die van Ipsos I&O dook Wilders gisteravond zelfs onder de 30 zetels. Woensdag besloot Wilders ondanks de aanhoudende dreiging zijn verkiezingscampagne toch te hervatten, wat betekent dat hij straks om 21:35 'gewoon' aanschuift bij DE HEREN van VI die gisteravond glansrijk de Gouden Televisierring wonnen. Bij SBS dus, misschien wel de zender waar de campagne in 2023 in het voordeel van Wilders beslecht werd. Het belooft een avond te worden vol scherpe zuigvragen van Wilfred Genee, boeiende discussies tussen met René 'wat hij wil ken gewoon nie' van der Gijp en misschien zelfs nog wat opmerkingen over de Joden van Johan Derksen. Een TOPSHOW dus.

