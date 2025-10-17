Buurman (Jetten) wat doet u nu want het komt Timmermans ineens wel heel dichtbij zo. In de nieuwe Ipsos-peiling is Jetten sinds het RTL-debat - waaraan hij deel kon nemen door Wilders absentie - met zo'n vier zetels gestegen tot 18. En dat komt dus inmiddels toch in de buurt van PvdA's schamele 22. Ook kwam Jetten, samen met Bontebal, onder kijkers als beste uit het debat. Ipsos schrijft: "Opvallend is dat GL-PvdA- kiezers net zo vaak Jetten de beste vinden als Timmermans (beide 52%). Ook CDA- en VVD-kiezers vonden Jetten vaak de beste (beide 37%). VVD-kiezers kiezen bijna net zo vaak voor Jetten als voor Yesilgöz." Toch ook opmerkelijk: JA21 met 14 nu bijna even groot als deVVD. Het Didi- en Dilan-effect! Maar weed u, laten we nou wel. Geertje W. nog altijd fier bovenaan, maar wel -2 sinds 6 oktober.