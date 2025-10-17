achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

PEILINGEN. D66 +4, nadert GroenLinks-PvdA, PVV nog altijd voorop

Zeggen niet alles maar ook niet niks! (peilingen)

Buurman (Jetten) wat doet u nu want het komt Timmermans ineens wel heel dichtbij zo. In de nieuwe Ipsos-peiling is Jetten sinds het RTL-debat - waaraan hij deel kon nemen door Wilders absentie - met zo'n vier zetels gestegen tot 18. En dat komt dus inmiddels toch in de buurt van PvdA's schamele 22. Ook kwam Jetten, samen met Bontebal, onder kijkers als beste uit het debat. Ipsos schrijft: "Opvallend is dat GL-PvdA- kiezers net zo vaak Jetten de beste vinden als Timmermans (beide 52%). Ook CDA- en VVD-kiezers vonden Jetten vaak de beste (beide 37%). VVD-kiezers kiezen bijna net zo vaak voor Jetten als voor Yesilgöz." Toch ook opmerkelijk: JA21 met 14 nu bijna even groot als deVVD. Het Didi- en Dilan-effect! Maar weed u, laten we nou wel. Geertje W. nog altijd fier bovenaan, maar wel -2 sinds 6 oktober.

83% zweeft nog op gekozen flank

Tags: Peilingen, verkiezingen, ipsos, eenvandaag
@Spartacus | 17-10-25 | 08:31 | 345 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.