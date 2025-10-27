We gaan wat nieuws doen. Zet zes lijsttrekkers bij elkaar, regel een debatleider, drie belangrijke onderwerpen ("veiligheid in Europa, migratie en integratie en de eigen portemonnee (rondkomen)") en kijken waar het schip strandt. EenVandaag organiseert een verkiezingsdebat zodat u kunt zien of Henri Bontenbal echt zo'n fatsoenlijke mening over het Joodse volk heeft en welke politicus ervoor gaat zorgen dat het met uw portemonnee (rondkomen) helemaal goed komt in 2030, 2035 en/of morgen (mevrouw kan niet wachten, etc.). Wij slaan een keertje over als u het niet erg vindt, dus de updates moeten van uzelf in de comments komen. Zal je net zien dat hier de game changet.