EINDELIJK. Het EenVandaag Verkiezingsdebat
Leuk! Een debat! Met allemaal politici!
We gaan wat nieuws doen. Zet zes lijsttrekkers bij elkaar, regel een debatleider, drie belangrijke onderwerpen ("veiligheid in Europa, migratie en integratie en de eigen portemonnee (rondkomen)") en kijken waar het schip strandt. EenVandaag organiseert een verkiezingsdebat zodat u kunt zien of Henri Bontenbal echt zo'n fatsoenlijke mening over het Joodse volk heeft en welke politicus ervoor gaat zorgen dat het met uw portemonnee (rondkomen) helemaal goed komt in 2030, 2035 en/of morgen (mevrouw kan niet wachten, etc.). Wij slaan een keertje over als u het niet erg vindt, dus de updates moeten van uzelf in de comments komen. Zal je net zien dat hier de game changet.
WOENSDAG GEENSTIJL KIJKEEE
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. SBS-Debat met Geert, Henri, Dilan, Frans en NIET MET ROB
Belangrijkste vraag: is CINDY in da house?
PEILINGEN. D66 +4, nadert GroenLinks-PvdA, PVV nog altijd voorop
Zeggen niet alles maar ook niet niks! (peilingen)
Driekwart jonge vrouwen seksueel geïntimideerd, daders ALLEMAAL afkomstig uit één groep
Altijd weer die usual suspects
LIVE - DEBAT over de val van het kabinet-Schoof
Het kabinet is dood, leve de campagne
LIVE. Het Grote Streep In Het Gazaanse Zand Debat
Tot hier, en eventueel verder