achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

EINDELIJK. Het EenVandaag Verkiezingsdebat

Leuk! Een debat! Met allemaal politici!

We gaan wat nieuws doen. Zet zes lijsttrekkers bij elkaar, regel een debatleider, drie belangrijke onderwerpen ("veiligheid in Europa, migratie en integratie en de eigen portemonnee (rondkomen)") en kijken waar het schip strandt. EenVandaag organiseert een verkiezingsdebat zodat u kunt zien of Henri Bontenbal echt zo'n fatsoenlijke mening over het Joodse volk heeft en welke politicus ervoor gaat zorgen dat het met uw portemonnee (rondkomen) helemaal goed komt in 2030, 2035 en/of morgen (mevrouw kan niet wachten, etc.). Wij slaan een keertje over als u het niet erg vindt, dus de updates moeten van uzelf in de comments komen. Zal je net zien dat hier de game changet.

WOENSDAG GEENSTIJL KIJKEEE

Tags: eenvandaag, debat , weer een debat
@Ronaldo | 27-10-25 | 18:15 | 350 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.