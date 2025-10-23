Hopelijk heeft u vandaag storm Benjamin overleefd want anders mist u Het Debat van Nederland op SBS6. Het eerste debat waar Wilders aan meedoet, wat goed nieuws is voor de rechtsstaat en de democratie en zo. Een debat dat er om verschillende redenen toe: doet, zo leert de recente geschiedenis. Het SBS-debat bezorgde het vaderland in 2023 namelijk de Gameganger der Gamechangers door een superieure Wilders, een minder superieure maar wel veel zwaardere Timmerfrans en de majestueuze Gewone Nederlander en inmiddels all-time verkiezingslegend CINDY Slaper. Zij wilde horen dat het eigen risico zou worden afgeschaft en kréég dat te horen. Van Wilders, die DAARDOOR de verkiezingen won en het eigen risico gelukkig niet afschafte zodat hij het gewoon nog een keer kan beloven, de boef. We hopen dat keizerin Cici vanavond wéér van de partij is om een van de gladiatoren in de SBS-Arena het duimpje omhoog aan te bieden en diegene tot verkiezingswinnaar te kronen. En anders moeten u zelf maar bedenken wie uw stem verdient op 29 oktober. Nu snel naar de Champions League debatteren onder leiding van Genee en Ek van de Petteflat op de campingzender.

Update - ZONDE: GEEN CINDY!

Update - Wilfreds stem komt via Mars tot u.

Update - Wilfred onthult Locker Room Talk Wilders die kennelijk Henri saai heeft genoemd

Update - Timmermans DIRECT geconfronteerd met Lahlah. Wilders nu interviewer.

Update - Wilders blijft de hele avond, gezellig!

Update - Alle ballen op Wilders nu, JUIST wat ie graag heeft.

Update - Timmermans heeft het nog niet over DNA gehad, raarrr.

Update - Bontenbal noemt Wilders een MEGAFOON.

Update - Onfatsoenlijk mannetje Bontenbal laat Wilders niet uitpraten en Wilders is het derhalve: spuugzat.

Update - Wilders over zijn bewindslieden tegen Timmermans: "Wij hebben in ieder geval geen mensen die solliciteren op twee functies."

Update - Nou tot nu toe de Grote Wilders Show en hyper hyper hyper Genee heeft een harde toeter.

Update - Nu Op Zoek Naar De Nieuwe Cindy op SBS6!

Update - Bontenbal legt het nog één keer uit aan het volk, oefent vast met de natie toespreken.

Update - Tip voor Wilfred Genee: misschien eens de politici aan het woord laten.

Update - Hee Dilan is er ook en mag niet uitpraten van onfatsoenlijke Bontenbal.

Update - Timmermans mag ook wat zeggen.

Update - Timmermans heeft 'Wonen zit in ons DNA' ingeruild voor 'Bouwen, Bouwen, Bouwen'.

Update - Wilders houdt nu het verhaal dat hij in 2023 ook hield, oogst applaus van SBS-publiek.

Update - Heftig moment nu: Timmermans krijgt applaus.

Update - Volgens Wilders zet Timmermans de Nederlander op plek 88 en niet op 1. Beschaving dat iedereen gelijk wordt behandeld, riposteert Timmermans.

Update - Yesilgöz wordt telkens het woord ontnomen door Genee.

Update - Geen prinsenvlaggen te zien trouwens.

Update - Won Yip vraagt of geld verdienen vies is.

Update - Timmermans weer beticht van jokkebrokken. Jammer dat Rob Jetten dit niet kan meemaken.

Update - Wilders weer kortstondig interviewer, vraagt Genee: Hoe heten die dingen?" WINDTURBINES GEERT!

Update - Veel geblaat over wonen en bouwen maar ondertussen is er geen huis bijgekomen, stelletje charlatans!

Update - Yesilgöz andermaal onderbroken. Soort formatie aan de gang nu.

Update - Wilfred Genee = BLOEDIRRITANT.

Update - ASIELSTOP, blokje asiel nu.

Update - Even naar René van der Gijp . Die vraagt waarom ie een azc in zijn tuin gejoekeld krijgt.

Update - Potje bekvechten tussen Wilders en Yesilgöz, de relatie was al bekoeld na een wedstrijdje Mario Kart.

Update - Wilders komt op stoom over de asielstroom. Bontenbal vraagt wat-ie heeft bereikt.

Update - Bontenbal blijkt Wilfred Genee 2.0, praat door iedereen heen.

Update - RUST

Update - Rob Jetten aanwezig in de reclame, dat kunnen ze bij D66 wél.

Update - Even een momentje mijmeren over hoeveel interessanter het allemaal was geweest met Cindy.

Update - De verhoudingen zijn GOED.

Update - Wilders maakt een rondje in de lucht. Bontenbal opent de aanval op Timmermans, wil antwoorden.

Update - Timmermans geeft: geen antwoord op de vraag wat hij aan de asielinstroom wil doen.

Update - NAAAAAATIONALE maatregelen - Bontenbal Classic.

Update - Timmermans hoopt op Europees maatregelenpakket. Even wachten nog.

Update - Man voelt zich vreemde in zijn eigen stad (Rotterdam). Genee fietst fietsgrap over fietstocht Timmermans erin.

Update - Geef mensen de kans om te integreren, aldus Bontenbal. Mooie theorie, aldus man. Nederland is Nederland niet meer, aldus Wilders.

Update - Islamdebat nu.

Update - Yesilgöz zit er niet lekker in, komt ook door Roeptoeter Genee en Bontenbal.

Update - Oké, nu iets sterker moment van Yesilgöz.

Update - Timmermans kent de buren van die man. Beschuldigt Wilders van Beschuldigen. Tijd voor de Toeter.

Update - islam in staat van beschuldiging stellen is alle moslims buitenspel zetten, volgens Timmermans.

Update - Wilders vraagt Yesilgöz haar ballen te laten zien. Willen wij ook zien.

Update - Christen Bontenbal zegt tot nu toe NIKS over de islam.