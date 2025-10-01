Afgelopen maandag heb in Trouw gestaan waar we allemaal al zo verdomde lang bang voor zijn deze verkiezingen: rechtse partijen worden steeds radicaler en rechtser want dat heeft de analyse van het Kieskompas uitgewezen. En dan is het waar. Nou, niet volgens scherpe geest en Universitair docent Nederlandse politiek te Leiden Simon Otjes. Die ontmantelt het Kieskompas op sublieme wijze van Noord tot Zuid en van Links tot Rechts. Dat doet hij zo treffend dat we er zelf niet eens meer zoveel woorden aan vuil hoeven maken. De vloer is van Simon Otjes.

Veelslopend voorbeeld: "Tenslotte presenteert het Kieskompas in de Trouw trots een vergelijking door de tijd en suggereert dat rechtse partijen naar rechts zouden zijn opgeschoven. Het probleem is echter dat die conclusie op basis van hun modellen niet te rechtvaardigen is. Om ontwikkelingen door de tijd te kunnen volgen, moet je dezelfde stellingen gebruiken en voor zover duidelijk uit de documentatie is dit niet gedaan. Stel dat we in 2021 conservatisme meten met twee vragen: “Het moet makkelijker worden om je geslacht in je geboorteakte te veranderen” en “Nederland moet stoppen met het leveren van wapens aan Israël”. Op basis daarvan scoort een partij als de CU conservatief. Wanneer we in 2025 vervolgens heel andere stellingen nemen – zoals “Het moet strafbaar worden om zonder verblijfsvergunning in Nederland te zijn” en “De landelijke overheid mag gemeenten verplichten meer asielzoekers op te vangen, zodat de opvang eerlijk over Nederland wordt verdeeld” – dan komt diezelfde partij ineens progressief uit de bus. Dat lijkt op een verschuiving, maar in werkelijkheid komt het door de keuze voor andere indicatoren."

DUS: goed verhaal van Otjes. slecht verhaal van Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland - als je alle andere kranten even niet meerekent. Bovendien wordt de Libertaire Partij niet eens meegenomen in het Kieskompas, en wat is een kompas dat de weg voorwaarts niet kan aangeven nou helemaal waard?