Kent u de Wet van Betteridge? Die luidt als volgt: Als een kop boven een artikel eindigt op een vraagteken, is het antwoord altijd 'nee'. Maar! Vandaag introduceren wij een Stijlloos Amendement op deze wet. En die luidt: "... behalve als een van de woorden 'racistisch', 'seksistisch', 'transfoob', 'islamofoob' of 'Patty Brard' in de kop staat, dan is het antwoord namelijk altijd 'ja'".

Bewijs: dit artikel in Trouw. Daar staat een vraagteken in de kop en ra ra politiepet "Emma Dunne, paleobioloog van de Friedrich-Alexander Universiteit in Neurenberg, analyseerde met collega’s zo’n 1500 dinosaurusnamen en concludeerde dat 3 procent problematisch is."

Hallekidee, QED.

Komt mooi uit ook. We gaan vanaf nu 'tot Tyrannosaurus Rex Gemaakte', 'Persoon van Triceratops', 'Stegosaurus/die/hen/hun' en 'Velociraptor, uit wie het ei gekomen is' zeggen. Gijs Rademakers moet zijn plek in de Dino Podcast verplicht afstaan aan Anousha Nzumé en de Bond van Dinosaurussen gaat 200 miljoen euro overmaken aan het Fonds Plezierreisjes Voor John Leerdam. Leve de wetenschap!