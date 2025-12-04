achtergrond

Leestip. Pastoor sloopt bakerpraatjes Trouw

Papenhaat in de Krant van Smouter

Ja dat was een beetje een mal interview met ex-Zomergast (vzmh) Trudy Dehue in de Trouw over abortus van de week. Eerst ging het over best wel interessante kritiek op de meest recente abortuscijfers, maar daarna bleef ze vrij lang dooremmeren over priesters die vroeger keizersnedes op levende vrouwen zouden hebben toegepast om ongeboren kinderen te kunnen dopen. Je zou haast denken dat mevrouw Dehue het verleden en heden een beetje door elkaar haalde, en dat is dan ook precies wat haar door het Historisch Nieuwsblad verweten werd in een recensie van haar laatste boek. Maar goed. Zomaar priesters (geen lieverdjes, red.) beschuldigen van dingen die ze niet gedaan hebben, dat zou in misschien wel de beste krant van Nederland toch niet moeten kunnen. Gelukkig hebben wij van het internet pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, die in de boeken is gedoken. TLDR: Trouw praat peop.

Tags: trouw , trudy dehue, jan-jaap van peperstraten
@Ronaldo | 03-12-25 | 21:00 | 113 reacties

