Leestip. Pastoor sloopt bakerpraatjes Trouw
Papenhaat in de Krant van Smouter
Dit was dus drie uur van mijn leven.— Jan-Jaap van Peperstraten (@jjvpeperstraten) December 2, 2025
Ik had een film kunnen kijken.
Of een wandeling maken.
In plaats daarvan zat ik in dat karkas van de Embryologie Sacrée te porren.
Bedankt voor niks, Trouw.
Ja dat was een beetje een mal interview met ex-Zomergast (vzmh) Trudy Dehue in de Trouw over abortus van de week. Eerst ging het over best wel interessante kritiek op de meest recente abortuscijfers, maar daarna bleef ze vrij lang dooremmeren over priesters die vroeger keizersnedes op levende vrouwen zouden hebben toegepast om ongeboren kinderen te kunnen dopen. Je zou haast denken dat mevrouw Dehue het verleden en heden een beetje door elkaar haalde, en dat is dan ook precies wat haar door het Historisch Nieuwsblad verweten werd in een recensie van haar laatste boek. Maar goed. Zomaar priesters (geen lieverdjes, red.) beschuldigen van dingen die ze niet gedaan hebben, dat zou in misschien wel de beste krant van Nederland toch niet moeten kunnen. Gelukkig hebben wij van het internet pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, die in de boeken is gedoken. TLDR: Trouw praat peop.
Mag demonstreren voor de redactie van Trouw nog wel?
Burgemeesters mogen demonstratie voor ingang abortuskliniek verbieden, oordeelt Raad van State https://t.co/RBpWifeGJA— NRC (@nrc) December 3, 2025
