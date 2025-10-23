achtergrond

Esmah Lahlah (nummer 2 GL-PvdA) solliciteerde NA VAL KABINET als burgemeester Tilburg

Tweede keus GL-PvdA blijkt tweede keus

Leuk nieuws voor iedereen die roept dat Esmah Lahlah alleen maar op nummer 2 op de lijst van GroenLinks-PvdA staat voor de hoofddoekstemmen en dat ze helemaal niet de nummer 2 van die partij is omdat Jesse Klaver en Marjolein Moorman en allemaal andere jokers hoger in de interne hiërarchie staan: dat klopt. Dat klopt zelfs zo hard, dat Esmah Lahlah ZELF heeft gesolliciteerd naar een functie elders. Ze wilde burgemeester van Tilburg worden. "Het Brabants Dagblad heeft de sollicitatiebrief ingezien die Lahlah naar de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant stuurde. De brief is gedateerd op 3 juli." Dat is EEN MAAND NADAT het kabinet-Schoof viel, dus toen wist Esmah Lahlah ahlalahng dat er verkiezingen zouden komen. "Gevraagd naar haar sollicitatie zegt Lahlah stellig: „Ik word niet de nieuwe burgemeester van Tilburg.” Ze wil bevestigen noch ontkennen of ze gesolliciteerd heeft en wijst op de vertrouwelijkheid van de benoemingsprocedure. „Alles wat ik zeg zou schadelijk kunnen zijn voor betrokkenen.”" Dat is het al, want de voordracht is een week naar voren geschoven. Maar ze gaat zich vol inzetten voor de Tweede Kamerfractie hoor. Echt! Heus!

UPDATE - Nu wel reactie Timmerfrans/Lahlah

STEM WOENSDAG (af op) GEENSTIJL

Tags: esmah lahlah, gl-pvda, tilburg
@Ronaldo | 23-10-25 | 13:36 | 240 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

