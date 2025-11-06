GeenStijl Leestip: alle reacties nadat weggestemopeenvrouwde GL-PvdA-kandidaat (m) zijn hart lucht op LinkedIn
Niet alleen GL-PvdA belofte Jimme Nordkamp zit nog niet in de Kamer. Ook Wimar Bolhuis is een man en als je een man bent dan sta je structureel op achterstand bij de Partij van de Arbeid, waar binnenkort een Kamerfractie met 14 vrouwen wordt geïnstalleerd. Voor de goede orde, de PvdA heeft de laatste verkiezingen geen 28 zetels gehaald. Wimar Bolhuis komt dus niet in de Kamer en Wimar Bolhuis baalt daarvan. En wat er toen op LinkedIn gebeurde...
Klantenservice: wat naar dat je je zo voelt & oh ja je moet je tyfusbek houden
(ondertussen in de formatie)
De verkenning gaat een nieuwe fase in. Na één-op-ééngesprekken met alle partijen gaat verkenner Koolmees morgen om de tafel met twee koppels: met D66 & JA21 en met VVD & GL-PvdA om te zien of de inhoudelijke verschillen tussen deze partijen echt onoverbrugbaar zijn #formatie— Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) November 6, 2025
Het ligt niet aan je geslacht het ligt aan je gebrek aan kwaliteiten (I)
Oxfam Novib zet geen inzamelingsactie op
Omdenken!
Het echte probleem: te weinig intern conflict bij de PvdA
De doelgroep van 'Dit is fascisme' reageert
Kwetsend taalgebruik!
Lekker puh
Lekker lekker puh
Lekker lekker puh puh
Reaguursels
