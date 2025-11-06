achtergrond

GeenStijl Leestip: alle reacties nadat weggestemopeenvrouwde GL-PvdA-kandidaat (m) zijn hart lucht op LinkedIn

Wij zijn hier voor de comments

LinkedIn post teleurgesteld Tweede Kamerkandidaat die baalt van Stem Op Een Vrouw

Niet alleen GL-PvdA belofte Jimme Nordkamp zit nog niet in de Kamer. Ook Wimar Bolhuis is een man en als je een man bent dan sta je structureel op achterstand bij de Partij van de Arbeid, waar binnenkort een Kamerfractie met 14 vrouwen wordt geïnstalleerd. Voor de goede orde, de PvdA heeft de laatste verkiezingen geen 28 zetels gehaald. Wimar Bolhuis komt dus niet in de Kamer en Wimar Bolhuis baalt daarvan. En wat er toen op LinkedIn gebeurde...

Klantenservice: wat naar dat je je zo voelt & oh ja je moet je tyfusbek houden

1/HEEEEL VEEEL

(ondertussen in de formatie)

Het ligt niet aan je geslacht het ligt aan je gebrek aan kwaliteiten (I)

Oxfam Novib zet geen inzamelingsactie op

Het ligt niet aan je geslacht het ligt aan je gebrek aan kwaliteiten (I)

Omdenken!

Het echte probleem: te weinig intern conflict bij de PvdA

Het ligt niet aan je geslacht het ligt aan je gebrek aan kwaliteiten (III)

De doelgroep van 'Dit is fascisme' reageert

Kwetsend taalgebruik!

Lekker puh

Lekker lekker puh

Lekker lekker puh puh

Tags: gl-pvda, stem op een vrouw, wimar bolhuis
@Ronaldo | 06-11-25 | 19:00 | 258 reacties

Reaguursels

