Niet alleen GL-PvdA belofte Jimme Nordkamp zit nog niet in de Kamer. Ook Wimar Bolhuis is een man en als je een man bent dan sta je structureel op achterstand bij de Partij van de Arbeid, waar binnenkort een Kamerfractie met 14 vrouwen wordt geïnstalleerd. Voor de goede orde, de PvdA heeft de laatste verkiezingen geen 28 zetels gehaald. Wimar Bolhuis komt dus niet in de Kamer en Wimar Bolhuis baalt daarvan. En wat er toen op LinkedIn gebeurde...