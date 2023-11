Kent u mop van die populaire klimaatpaus die uit zijn ivoren toren in Brussel afdaalde om de sociaal-democratie te redden in Den Haag? Die voerde een campagne met swag, fotoshops, zijn mijnwerkende opa en allemaal verheffende vergezichten over NIKS. Wat blijkt nu? Geen kiezer trapte erin. Eerder lazen we al dat een stem op GL-PvdA vooral een strategische stem was in plaats van een stem op Timmerfrans, nu blijkt dat een stem op GL-PvdA vooral géén stem op Timmerfrans was. Van alle in de Kamer gekozen lijsttrekkers is hij met dikke enorme afstand de minst populaire. "GroenLinks-PvdA heeft ruim 1,6 miljoen stemmen gekregen. Daarvan waren ongeveer 750.000 voor Timmermans, oftewel 46,2 procent." Vergelijk dat even met Wilders (91%), Omtzigt (89,5%), Stoffer (86,9%), Yesilgöz, Marijnissen, Bontebal (alledrie meer dan 80%), Van der Plas (79,5%), Eerdmans (75,3%, van niks, maar toch), Bikker (74,4%) en Baudet (70,5%). Je zou om minder aftreden als partijleider. Benieuwd hoe gezellig het is bij Ome Roon op de koffie.