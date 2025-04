Ja u weet er misschien veel meer vanaf, dus u kunt misschien wel wijs uit deze woordenbrij van Frans Timmermans, maar wij snappen het even niet meer. "Onze beweging moet weer een beweging van en voor de middenklasse durven zijn." (kop bij de NOS en Trouw) Okee. Wat was het tot nu toe dan? Van de bovenklasse? Of van de afgehaakte onderklasse? En wat moeten we met: "Daarmee bedoel ik niet dat we opschuiven naar links of naar rechts." (kop bij NU.nl) Recht zo die gaat dus? Waarom dan dertien kantjes met een nieuwe visie? En wat is die visie nou precies? Is het de grens aan migratie die het AD (met EXLCUSIEF INTERVIEW en rare sneakerfoto) en de T. eruit pikken? Dat is niet echt nieuw toch? Of dat 'het' (dondert niet wat) 'debat' op moet leveren, zoals Het Parool kopt (boven het AD-stuk)? Of gaan we voor deze poëtische strategie waar RTL Nieuws de nadruk op legt: nieuwe linkse partij moet midden naar links trekken. Hoe dan. Een partij die links van het midden staat en niet naar links beweegt, en ook niet naar rechts, die dan plotseling het midden naar links trekt. Check in the box, stift. Succes Frans.