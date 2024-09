Kijk en DIT zien we dus graag van Frans Timmermans en de PvdA. Hup de wijk in, kletsen met van die koempels die hun huis uit gekukeld dreigen te worden. Échte mensen met échte problemen - voor die mensen zou eens een echte arbeiders- of volkspartij opgericht moeten worden. De PvdA ofzo. Frènske met z'n herkenbare vlaaienpens in een kekke trui, beetje leuteren met lui die z'n moeder wilden naaien en dan op de foto met buurtstrijdster Mietz. Maar ja, straks gaat Franssie weer naar Den Haag, hangt-ie weer met de snuit in de vitello tonnato en gaat het alleen maar weer over meuk verbieden & dingen blokkeren voor Het Klimaat, het drinken van allerlei soorten havermelk, soebatten met het complete rariteitenkabinet en het uitdragen van de liefde voor Hamas. En ja, dan stemt iedereen gewoon weer op de PVV.