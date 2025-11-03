[NOG NIET PLAATSEN, RED.] Hoera, Jesse Klaver verkozen tot tussenpaus GroenLinks-PvdA
Ontwaakt, verworpenen der aarde
Het komt weer helemaal goed met Links Nederland. De dagen van rouw om het vertrek van Frenske Timmerfrans zijn voorbij en er gloort weer nieuwe hoop, want de Tweede Kamerfractie van de Groene Rooien hebben zojuist JESSE KLAVER benoemd tot nieuwe leider. Hij is niet voor niets dé politieke belofte van 2013, de polder-Obama, de Dutch JFK, het Rekenwonder van Roosendaal, de Zihni-slayer, Jesse Arafat himself oftewel DE JESSIAS. Hij zal met rechte rug en twee vingers in de neus de belangen van de groene arbeiders (?) vertegenwoordigen in de formatie, dat mislukte in 2017 en 2021 maar hé driemaal is scheepsrecht zeggen we dan. Hij zal
leiden lijden, hij zal de partij doen herrijzen en hij zal al uw rechtse zonden vergeven. HABEMUS KLAVER.
Jesse Klaver nieuwe voorzitter GL-PvdA. pic.twitter.com/RjnSUFEOAD— Jeanneau van Beurden (@VanJeanneau) November 3, 2025
