achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

[NOG NIET PLAATSEN, RED.] Hoera, Jesse Klaver verkozen tot tussenpaus GroenLinks-PvdA

Ontwaakt, verworpenen der aarde

Het komt weer helemaal goed met Links Nederland. De dagen van rouw om het vertrek van Frenske Timmerfrans zijn voorbij en er gloort weer nieuwe hoop, want de Tweede Kamerfractie van de Groene Rooien hebben zojuist JESSE KLAVER benoemd tot nieuwe leider. Hij is niet voor niets dé politieke belofte van 2013, de polder-Obama, de Dutch JFK, het Rekenwonder van Roosendaal, de Zihni-slayer, Jesse Arafat himself oftewel DE JESSIAS. Hij zal met rechte rug en twee vingers in de neus de belangen van de groene arbeiders (?) vertegenwoordigen in de formatie, dat mislukte in 2017 en 2021 maar hé driemaal is scheepsrecht zeggen we dan. Hij zal leiden lijden, hij zal de partij doen herrijzen en hij zal al uw rechtse zonden vergeven. HABEMUS KLAVER.

Tags: jesse klaver, gl-pvda, partijleider
@Zorro | 03-11-25 | 11:13 | 270 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE - HET GL-PVDA HARAPIRI-CONGRES

PvdA-mastodonten werpen Iron Dome op tegen motie-Piri

@Zorro | 21-06-25 | 10:30 | 1145 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.