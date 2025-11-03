achtergrond

Esmah Lahlah solliciteerde ook voor burgemeesterschap Delft

Hahahahaha

Vrouwen met ambitie, dat juichen wij alleen maar toe. Esmah Lahlah blijkt zoveel ambitie te hebben gehad dat ze niet alleen solliciteerde voor het burgemeesterschap van Tilburg ('wisten we niet maar ach ja ze houdt van die stad dus we begrijpen het ook wel een beetje') maar OOK IN DELFT. Hiervan wist (inmiddels) GL-PvdA-leider Klaver het gelukkig (inmiddels) wel en hij benadrukt nog maar eens dat ze echt echt echt 4 jaar blijft zitten. Jammer genoeg werd Lahlah in beide steden gepasseerd, voor Fleur Gräper (???) en Alexander Pechtold (???). De vraag rijst: voor welke functies solliciteerde de ambitieuze politica en tevens dankbare nummer 2 op de groenrode lijst nog meer? Eerste burger van Schiermonnikoog? Kinderburgemeester Oldambt? Manager Restaurant bij McDonald's Nieuwegein Blokhoeve? Hoofdredacteur van de Quest? Maaltijdbezorger bij Eerlijk Eten? VRAGEN, vragen...

Aanrader: AD-video

Hier

En soms is leiderschap KANSEN SPREIDEN

Tags: esmah lahlah, ambitie, gl-pvda
@Zorro | 03-11-25 | 16:00 | 242 reacties

Reaguursels

