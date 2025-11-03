Esmah Lahlah solliciteerde ook voor burgemeesterschap Delft
Hahahahaha
Vrouwen met ambitie, dat juichen wij alleen maar toe. Esmah Lahlah blijkt zoveel ambitie te hebben gehad dat ze niet alleen solliciteerde voor het burgemeesterschap van Tilburg ('wisten we niet maar ach ja ze houdt van die stad dus we begrijpen het ook wel een beetje') maar OOK IN DELFT. Hiervan wist (inmiddels) GL-PvdA-leider Klaver het gelukkig (inmiddels) wel en hij benadrukt nog maar eens dat ze echt echt echt 4 jaar blijft zitten. Jammer genoeg werd Lahlah in beide steden gepasseerd, voor Fleur Gräper (???) en Alexander Pechtold (???). De vraag rijst: voor welke functies solliciteerde de ambitieuze politica en tevens dankbare nummer 2 op de groenrode lijst nog meer? Eerste burger van Schiermonnikoog? Kinderburgemeester Oldambt? Manager Restaurant bij McDonald's Nieuwegein Blokhoeve? Hoofdredacteur van de Quest? Maaltijdbezorger bij Eerlijk Eten? VRAGEN, vragen...
Aanrader: AD-video
En soms is leiderschap KANSEN SPREIDEN
Soms betekent leiderschap een stap opzij doen en soms is leiderschap juist een stap naar voren zetten.— Jesse Klaver (@jesseklaver) November 3, 2025
Vandaag zet ik die stap naar voren.
Dat doe ik met volle overtuiging, want we staan voor een grote opdracht.
En wij zijn klaar om die met beide handen aan te pakken. https://t.co/f4UNGe3YX0
Reaguursels
