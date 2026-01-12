Ja maar wacht eens even, dit is héél erg. De gemeente Alkmaar, die dol is op kunst en cultuur, want die "brengen mensen samen, laten ons anders naar de wereld kijken en maken ruimte voor ontmoeting," neemt afstand van kunst en cultuur. Niet om het een of ander maar dat is dus precies wat despoten en dictators doen, kijk maar naar Trump. Kunstenaars zijn namelijk ongrijpbaar en als geen ander in staat om de macht te treiteren, te kietelen, uit te dagen. Neem O'tje, een ietwat sullige havist die zich tot rapper heeft ontpopt (of nu ja, probeert te ontpoppen - 63 maandelijkse luisteraars op Spotify). Terwijl "de hele gemeente Alkmaar staat voor inclusiviteit" en zich "al jaren inzet om grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen tegen te gaan", doet O'tje dat dus heel nadrukkelijk niet. Die is gewoon hitsig en wil in bitches hun gezicht klaarkomen en ze vervolgens, of voorafgaand, meppen (in letterlijke of figuurlijke zin, geen idee verder, daar willen we van af zijn). Ja dat heeft ook niet per se onze voorkeur, maar goed, wij nodigen die knakker niet uit. Alkmaar dus wel, op een of ander oudejaarsfeestje, en als daar dan wat vraagtekens bij worden gezet moet meneer meteen vol voor de bus. Artistieke expressie m'n O'tje, in 072 haten ze kunst en cultuur. Er zijn veel slangen in het vieze leven en gek genoeg wonen die allemaal in Alkmaar. Bah!