BNNVARA-vriend Fatah per direct cel in
Het zijn nooit mensen met namen als 'Jan' oh nee wacht
Rapper Fatah (29), die eigenlijk Jan Abdulfatah heet, gaat twee jaar de cel in. U kent Fatah (niet) van z'n rapmuziek, z'n deuntjes met collegacrimineel Quincy Promes, z'n lijntjes naar reclasseringsambtenaar Kees de Koning en uiteraard z'n bromance met NPO-strontkar BNNVARA, waar ze iedereen met een klein kleurtje een podium geven alsook kapotknuffelen ondanks drugshandel, wapenbezit en witwassen. Maar u kent 'm mogelijk ook van z'n rol in de internationale drugshandel. Jan sloot een dealtje met de rechter en wist dus al dat-ie de bak in zou draaien: "Hij wist wat hem boven het hoofd hing en dus had hij weekendtassen volgestopt met traingingspakken, islamitische gewaden om in te bidden, onderbroeken en sportkleding." Succes in de cel bro, wie zien de volgende door de NPO witgewassen hele of halve crimineel wel weer tegemoet.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Door Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverde man is rapper en BNNVARA-vriend Fatah'
Fatah Fatah waar kennen we dat ook alweer van
Quincy Promes onderweg naar Nederland!
Heet transfernieuws
Dapper! Rapper Macklemore heeft nieuw Israël-haatliedje
West Bank = holocaust, ja joh
Bolle Jos zit in Sierra Leone
Al het geld van de wereld, zit je in fokking Sierra Leone
Volkomen prins in het Stamcafé: Afrika's eerste 'prelinguaal dove' rapper MC Baba
Hij kan dus in feite niet praten omdat hij nooit heeft kunnen horen en hoort ook nu zichzelf niet
Bigidagoe doodgeschoten
Danzel Silos werd 26 jaar
Man (90!) opgepakt voor doodsteken vrouw (84)
Gezelligheid kent geen leeftijd
ZoekZoek! Tuig licht bejaarde op
Zoekt en gij zult vinden