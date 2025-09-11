Rapper Fatah (29), die eigenlijk Jan Abdulfatah heet, gaat twee jaar de cel in. U kent Fatah (niet) van z'n rapmuziek, z'n deuntjes met collegacrimineel Quincy Promes, z'n lijntjes naar reclasseringsambtenaar Kees de Koning en uiteraard z'n bromance met NPO-strontkar BNNVARA, waar ze iedereen met een klein kleurtje een podium geven alsook kapotknuffelen ondanks drugshandel, wapenbezit en witwassen. Maar u kent 'm mogelijk ook van z'n rol in de internationale drugshandel. Jan sloot een dealtje met de rechter en wist dus al dat-ie de bak in zou draaien: "Hij wist wat hem boven het hoofd hing en dus had hij weekendtassen volgestopt met traingingspakken, islamitische gewaden om in te bidden, onderbroeken en sportkleding." Succes in de cel bro, wie zien de volgende door de NPO witgewassen hele of halve crimineel wel weer tegemoet.