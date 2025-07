Grappig want altijd als er hele of halve rapcriminelen worden uitgeleverd, opgepakt of in de bak geflikkerd hebben ze IETS te maken met BNNVARA, de fecesvanger van de NPO. De man die nu weer door de Verenigde Arabische Emiraten is uitgeleverd aan Nederland is rapper Fatah, zo meldt Crimesite. We zullen even een boel dwarsverbanden gooien: Fatah (die eigenlijk Jan Abdulfatah heet) maakte muziek met de veroordeelde cokehandelaar Quincy Promes, was de eerste die tekende op het label van Lijpe, die zelf weer onder contract staat bij levende criminelenlekbak Kees de Koning (Top Notch), en tevens te linken is aan El Chapo Productions waar RTL en Follow the Money over schreven dat het een witwaslabel was van Ridouan Taghi en diens zoon. En als iemand een beetje rapt over blokken coke en dat vrouwen bitches zijn krijgen er een paar bij BNNVARA een stijve in hun witte onderbroek en mag de rapper in kwestie meteen een 101Barz-sessie opnemen. Het OM verdenkt Fatah van drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit. 27 augustus dient z'n zaak.