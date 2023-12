Er zijn er in Nederland heel veel in de war - en dan hebben we het niet (per se) over de kledingkeuze van de meneer op de foto. De totale gek die naar het Mediapark toog om Tim Hofman om te leggen heeft gepraat, zo meldt zijn advocaat Emma Hoffman. "Volgens advocaat Hoffman weet de verdachte nog wel wat hij heeft gedaan, maar herkent hij zich zelf er helemaal niet in." Grappig, want dat hebben wij nou ook altijd. Dan liggen we weer op de bank met de ene hand in een zak Cheetos en de andere hand aan een fles bier, en dan worden we 's ochtends helemaal goor wakker, maar daar herkennen we onszelf dan niet in. Moeten we om 9 uur op kantoor zijn maar komen we gewoon een uur later want we herkennen onszelf helemaal niet in de aanvangstijd die hoort bij onze functie als Junior Betonmixer. En dan schijten we de pot van de werk-DIXI helemaal onder met halfharde kluiten Heineken-bier en Cheetos, en daar herkennen we ons al helemáál niet in. Maar ja.