achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Criminele kneus Promes doet huilie huilie

Sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltjeeeEE, suk-kel-tje

Het is zo'n jankvogel, die Quincy Promes. Diep in de kookhandel, steekt ondertussen nog wat mensen (z'n bloedeigen neef) neer, vluchten naar Rusland, voortdurend een grote bek over alles en iedereen en als je dan moet zitten als een klein kind gaan zitten janken dat je eruit wil. Maar let op onze woorden, als deze knakker eruit mag zit-ie binnen een week bij Bolle Jos op schoot. Wat een domme sukkel.

Tags: quincy promes, sukkel, crimineel
@Mosterd | 18-12-25 | 14:00 | 38 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

BNNVARA-vriend Fatah per direct cel in

Het zijn nooit mensen met namen als 'Jan' oh nee wacht

@Mosterd | 11-09-25 | 09:57 | 96 reacties

Bolle Jos zit in Sierra Leone

Al het geld van de wereld, zit je in fokking Sierra Leone

@Mosterd | 25-01-25 | 08:30 | 207 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.