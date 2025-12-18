Het is zo'n jankvogel, die Quincy Promes. Diep in de kookhandel, steekt ondertussen nog wat mensen (z'n bloedeigen neef) neer, vluchten naar Rusland, voortdurend een grote bek over alles en iedereen en als je dan moet zitten als een klein kind gaan zitten janken dat je eruit wil. Maar let op onze woorden, als deze knakker eruit mag zit-ie binnen een week bij Bolle Jos op schoot. Wat een domme sukkel.