Criminele kneus Promes doet huilie huilie
Sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltje sukkeltje sukkeltje, sukkeltjeeeEE, suk-kel-tje
Het is zo'n jankvogel, die Quincy Promes. Diep in de kookhandel, steekt ondertussen nog wat mensen (z'n bloedeigen neef) neer, vluchten naar Rusland, voortdurend een grote bek over alles en iedereen en als je dan moet zitten als een klein kind gaan zitten janken dat je eruit wil. Maar let op onze woorden, als deze knakker eruit mag zit-ie binnen een week bij Bolle Jos op schoot. Wat een domme sukkel.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BNNVARA-vriend Fatah per direct cel in
Het zijn nooit mensen met namen als 'Jan' oh nee wacht
Quincy Promes onderweg naar Nederland!
Heet transfernieuws
Crimineel Quincy Promes aangehouden
Goldband heeft weer een dealer minder
Bolle Jos zit in Sierra Leone
Al het geld van de wereld, zit je in fokking Sierra Leone
Quincy Promes stelt hele redelijke eis voor aanwezigheid bij hoger beroep
Het is wel een topsporter he
Quincy Promes vrijgelaten, net op tijd voor EK
Quincy met zijn ritmebox