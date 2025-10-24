achtergrond

PEILINGWATCH - VVD naar 20 zetels na SBS-debat

PANIEK

Ojee ojee. Eventjes het Stamcafé ontruimen wegens een GAMECHANGER in de campagne. Bij dat andere Café, dat van Sven Kockelmann op NPO2, toont Maurice de Hond zojuist de zetelpeiling na het SBS-debat van gisteren. In die peiling staat de VVD ineens op 20 ZETELS. Die lijken te worden afgesnoept van het CDA en JA21. Heeft Dilan dus eindelijk genoeg partijen uitgesloten om een aantrekkelijke optie te worden. Ohja Timmerfrans nog altijd dodelijke stilstand en Geert uiteraard nog altijd stijf bovenaan.

Het gerommel onderin

De échte uitslag volg je natuurlijk HIER

Tags: peilingwatch, TK25, VVD
@Zorro | 24-10-25 | 22:50 | 71 reacties

Praat mee in het Stamcafé

