Beste Stemwijzer Ooit: de FATBIKE-WIJZER

Een stemwijzer, waar je wijzer van wordt

Fatbikes: je haat ze, of je hebt er een. En omdat wij (nog wel) in een democratie leven waar de meeste stemmen gelden, en de meeste stemmen WEG MET DE FATBIKE zeggen is er nu eindelijk de stemwijzer waarvan je nog niet wist dat je vanaf vandaag nooit meer zonder zou kunnen: de fatbike-wijzer. Geen ingewikkelde stellingen over de vraag of je vindt dat fatbikes allemaal door de shredder moeten worden of allemaal verbrand, welke vorm van doodstraf geschikt is voor fatbike-dealers, of het fatbikeprobleem het belangrijkste probleem is van Nederland, of het belangrijkste probleem van de hele wereld, maar gewoon met heldere cijfers uitgelegd welke partij STAAT voor het uitroeien van de fatbike, en welke partij niet. Stijlloos advies voor de winnaar van deze stemwijzer: vergeet die pensioenen, vergeet bestaanszekerheid, vergeet (vooral) die nieuwe bestuurscultuur en ZET ALLES OP DE FATBIKE BESTRIJDING. Drie zetels gegarandeerd.

@Ronaldo | 26-09-25 | 15:10 | 56 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

