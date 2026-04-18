Als er nog IETS is wat we van Sigrid Kaag, bekend van internet, moeten weten, dan is het wel hoe ze haar zitting in de 'Board of Peace' van Trump rijmt met al dat gezever over 'Trump is een groot gevaar voor de wereld' en hoe ze terugkijkt op haar falen als politica in Nederland en terugkijkt op hoe zij zelf vrouwen in de steek liet als partijleider van D66 door vrouwenhaat in de doofpot te houden en daar maar geen uitleg over te geven en terugkijkt op hoe ze zo prachtig kon liegen en hoe ze door de media op het schild werd gehesen juist puur en alleen omdat ze een vrouw is en hoe haar partij probeerde wob-verzoeken over de hagiografische Kaagdocu tegen te houden wat ze vindt van vrouwenhaat. Gelukkig is er NRC om Sigrid Kaag die prangende vragen van belang over vrouwenhaat te stellen.

Het interview begint in feite meteen met vrouwenhaat, want op de eerste vraag (of ze blij is weg te zijn uit Nederland) antwoordt Kaag: "Mijn man wil niet meer in Nederland wonen. Punt". Maar, en dat is mooi nieuws, met de vrouwenhaat valt het in het misogyne Midden-Oosten eigenlijk juist allemaal ontzettend mee, dat veronderstellen wij westerse sukkels zomaar, op basis van niets: "Wij veronderstellen dat in een andere samenleving een vrouw in een machtige positie wel anders behandeld zal worden, ook omdat we zélf vrouwen in Nederland niet altijd op een gelijkwaardige manier behandelen." Nederland stom. Kaagiaans slim wel om te spreken over een vrouw 'in een machtige positie', daar komen vrouwen immers zelden tot nooit in die samenlevingen. Zo leerden we toch weer een hoop over vrouwenhaat in dit NRC-interview met Kaag. Gelukkig werd de aller aller allerbelangrijkste vraag ook nog gesteld: "Zingt u nog?" Het verrassende antwoord kunt u na de klik lezen.