LIVE Buitenhof - Sigrid Kaag en Mona Keijzer

Gaza Barbie & Witte Magica

Chips, nootjes, bier, voor het Nederlandse debat- en discussieprogramma Buitenhof, op deze schitterende zondag. Sport is pas vanmiddag/vanavond, dus kijken we eerst naar een soort van GLORY tussen de slechtste minister-president die we nooit gehad hebben en de beste minister-president die we nog moeten krijgen. Over Donald Trumps vrede in het Midden-Oosten, en het gamechangende Palingoproer in Afgehaakt Nederland. Met in de extreemlinkse hoek ook nog die malle Ilja Leonard PalliePfeijffer. Kan niet meer stuk, deze zondag! LIVESTREAM

Tags: buitenhof, kaag, keijzer
@Pritt Stift | 12-10-25 | 12:05 | 290 reacties

