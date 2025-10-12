LIVE Buitenhof - Sigrid Kaag en Mona Keijzer
Gaza Barbie & Witte Magica
Chips, nootjes, bier, voor het Nederlandse debat- en discussieprogramma Buitenhof, op deze schitterende zondag. Sport is pas vanmiddag/vanavond, dus kijken we eerst naar een soort van GLORY tussen de slechtste minister-president die we nooit gehad hebben en de beste minister-president die we nog moeten krijgen. Over Donald Trumps vrede in het Midden-Oosten, en het gamechangende Palingoproer in Afgehaakt Nederland. Met in de extreemlinkse hoek ook nog die malle Ilja Leonard PalliePfeijffer. Kan niet meer stuk, deze zondag! LIVESTREAM
Reaguursels
