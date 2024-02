Hadden we maar Johan Remkes als informateur. Die zou dat zooitje ongeregeld wel even naar een nieuw kabinet formeren. Dat deed hij bij de laatste regering tenslotte ook en zie wat voor baken van rust en stabiliteit Rutte IV werd. Dat was zo'n goed kabinet dat we er nog steeds niet echt vanaf zijn. Zo doet Johan Remkes dat. Hij regelt dingen. Johan Remkes maakte zich ooit druk om de stikstofcrisis en sindsdien hebben we nooit meer wat over dat probleem gehoord (nog even controleren of dat klopt, red.) Johan Remkes zou al dat sfeer-be-dervende getwitter tijdens de formatie simpelweg niet toestaan. "Ik zou gewoon zeggen: kleppen dicht", meldt hij bij Buitenhof. En dat zou dan werken, want we weten allemaal dat Geert Wilders zich gewillig laat voorschrijven wat hij wel en niet mag zeggen. Het is een kwestie van de sfeer goed houden en dan zit u bij pretletter Johan goed. Die had Omtzigt en Van der Plas een kek Superdry-jasje gegeven en dan was er zo een kabinet uitgerold. Ach ja, hadden we maar Johan Remkes als informateur, dan zat Rutte nu al bij de NAVO en Geert in het Torentje. Maar ja, Remkes is een hobby-vvd'er en daarom hebben wij Plasterk en formeren we nog even verder.