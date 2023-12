Heeft Frans Timmermans het nog wel naar zijn zin? Vroeg iemand zich laatst af. Het antwoord was: nee, dat heeft-ie niet. Eerst dat gezanik over zijn rijtjeshuis en daarna werd de gedroomde glorieuze zegetocht richting Torentje een sneue exercitie en een heel beroerde plek in de bankjes, buiten beeld. En toen gingen zijn fantastische collega's in die vergaderzaal ook nog eens kandidaat-voorzitter Tom van der Lee piepelen ten faveure van Martin Bosma (foto boven). Een normaal mens grijpt dan naar de fles en eindigt onder een brug. Maar gelukkig hebben we de ballenbak van Hilversum nog! Vlak voor kabinet Wilders I het Mediapark + bijgebouwen met de grond gelijk maakt en er een ziekenhuis, verzorgingshuis, daklozenopvang + een kerncentrale voor terugzet, grijpt Hilversum nog 1 x de kans om Keizer Frans op het schild te hijsen. Allemaal ff meetillen aub. LIVESTREAM