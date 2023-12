Van ons. Voor u. Een foto van Frans Timmermans (rechtsonder - red) op z'n GLPvdA-werkplek in de Vergaderzaal. Gewoon bewaren, want u gaat Frans maar weinig zien komende kabinetsperiode. Want Frans zit in de hoek waar de klappen vallen de camera niet komt. Extreemlinks en buiten beeld voor de livestreams dus. Schuld van de uitmiddelpuntige excentrie in Den Haag, waarbij Frans ook nog eens Vak K niet in het gezicht kan kijken. Aldus een hevig teleurgestelde Volkskrant. Arme Frans. Dat worden vier hele lange jaren...