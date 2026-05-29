Ja dit zal wel weer hopeloos ouderwets zijn of misschien juist verontrustend woke maar wij hebben altijd geleerd dat je iemand niet moet verkrachten en/of aanranden, ook niet als je bijvoorbeeld in conflict bent met diegene. Dit omdat verkrachten en/of aanranden verkeerd en pervers is, ongeacht wie er aan de ontvangende kant staat van de verkrachting en/of aanranding. Mocht iemand toch overgaan tot verkrachting en/of aanranding, dan is zo iemand knettergek en mag-ie daar (publiekelijk) op afgerekend worden.

Desondanks is het voor veel mensen die begaan zijn met het lot van de Palestijnen schijnbaar ontzettend ingewikkeld om te verkroppen dat Hamas op 7 oktober op grote schaal en op ongekend gestoorde wijze seksueel geweld inzette (huiveringwekkende pdf hier, lezen op eigen risico). Wat vaak volgt: ontkenning, bagatellisering, of, nog een stukje verder richting het gesticht, vergoelijking.

Afijn, daar hakt VK-columnist Jolande Withuis eens stevig op in, en hoe. Ten eerste: de mythe dat seksueel geweld nou eenmaal hoort bij gewapend conflict ("Onwaar. De Duitsers bijvoorbeeld hebben zich tijdens de bezetting niet schuldig gemaakt aan massaverkrachting"). Ten tweede: het wegkijken en vergoelijken, dat Withuis - opgevoed door overtuigd communisten - nog kent van de verkrachtingen waarmee het Rode Leger zo'n twee miljoen Duitse vrouwen traumatiseerde. ("Een van de redenen dat communistische slachtoffers of getuigen deze misdaden zo’n vier decennia verzwegen of zelfs ontkenden, is dat zij hun ideologische vrienden niet in een kwaad daglicht wilden stellen (...) Communisten waren toch al de vijand. ‘Onderzoek liever verkrachtingen door Amerikanen’, voegde een ontkenster mij toe. En: ‘Besef je wel wat de Duitsers die Russen hadden aangedaan?’ Ja, dat besefte ik, maar toch…"). Om te concluderen: "We zouden ons moeten realiseren dat dit niet zomaar oorlogsgeweld is. De vijand doden voldeed niet. Hier werd collectief een intense, archaïsche haat uitgeleefd tegen vrouwen als sekse. Zo’n haatdaad is niet weg te strepen tegen bombardementen."

Wellicht ten overvloede: ook seksueel geweld van Israëlische zijde is volkomen gestoord.