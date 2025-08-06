U las afgelopen zomer op GeenStijl over de niet altijd even fijngevoelige rapper Kempi, die een vrouw bezwangerde, maar die vrouw eigenlijk helemaal niet wilde bezwangeren, en haar dus tot een abortus probeerde te dwingen. Dat lukte niet, het jongetje werd geboren, wat hem er niet van weerhield de moeder te blijven bedreigen. Kempi heeft korte tenen en een strafblad dat lang genoeg is om hem in te mummificeren. Een geschiedenis van geweld, niet zelden tegen vrouwen (of, in zijn eigen woorden: "Ik ben een kankeragressieve goon. Al mijn babymoeders kunnen je vertellen. Ik eet je op (...) Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders"). Een greep uit de aan de moeder van zijn kind gerichte bedreigingen (meer audiofragmenten hiervan na de breek): "Ik ga je doodmaken (...) Ik maak jou dood (...) Breng me niet in een situatie waarin ik jouw nek moet breken (...) Ik wil de dood in jouw ogen zien (...) Ik ga je bek bossen (...) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kk handen." Je zou bijna denken hij haar dood wil maken, en dat hier dus een gezinsdrama aan zit te komen, niet in de laatste plaats omdat Kempi zelf aankondigt dat er een gezinsdrama aan zit te komen ("Het wordt een familiedrama"). Afijn, hele land in rep en roer over femicide, eens kijken wat justitie doet met iemand die er meermaals en maandenlang eentje aankondigt. We zijn erbij, in de rechtszaal - updates hieronder.

Instant Update Opsomming hierboven is onvolledig, zo blijkt. Volgens de officier van justitie zei Kempi ook nog tegen het slachtoffer: "Als je geen abortus pleegt, schiet ik je door je achterhoofd, of vanachter door je rug." Staat genoteerd. Strafbare feiten dus: bedreiging, dwang, wapenbezit.

Update 09:18 Verdediging vliegt een last minute getuige in, die verklaart dat het vuurwapen in Kempi's bezit niet Kempi's vuurwapen was, maar dat van hem. Deze getuige heeft het vuurwapen in Kempi's woning "achtergelaten". Juist ja. Getuige is overigens te laat en nog niet fysiek aanwezig.

Update 09:24 De twee leerden elkaar via sociale media kennen in 2023, ontmoetten elkaar voor het eerst daadwerkelijk in 2024. Slachtoffer was snel ("na een week of vijf" zwanger. Kempi heeft al vier kinderen, en wilde er niet nog een. Waarom uitte hij dat op deze manier? Ik heb het ook wel op een rustige manier gecommuniceerd, aldus Kempi. Maar daar luisterde ze niet naar. Het was een "opstapeling", vertelt hij.

Update 09:26 Kempi voelt zich voor de gek gehouden door het slachtoffer, dat (onder enige druk/dwang) aangaf een abortus te zullen ondergaan, maar dit niet deed, al zei ze tegen hem dat het wel gebeurd was. Waarom was dat, denkt Kempi? Omdat hij een artiest is, filosofeert hij.

Update 09:28 Bij de abortuskliniek dachten ze overigens dat het slachtoffer niet zwanger was, op een echo was toen nog niets te zien. Ze ontdekte later pas dat ze nog steeds zwanger was. Tegen die tijd was er al een kloppend hart, namen moedergevoelens de overhand.

Update 09:32 De situatie werd in een woning in Gouda waar Kempi destijds (onder)huurde zo dreigend dat het slachtoffer een mes pakte en haar pols doorsneed. Uit angst en omdat hij haar dan wel naar het ziekenhuis zou moéten brengen. Waarom was ze zo bang dat ze deed? "Dat moet je haar vragen," zegt Kempi, die vervolgens de voorzitter toebijt: "Heb je het dossier wel goed gelezen?" Gezellig.

Update 09:35 Het eerste wat Kempi dacht toen ze haar pols doorsneed: "Hoe ga ik hier onderuit komen?", vertelt hij. Wel eerlijk. "Dat het bij mij thuis gebeurde is een probleem. Bij Kempi thuis. Dat wil je niet in het nieuws hebben."

Update 09:36 De geluidsfragmenten komen "raar" over, erkent Kempi.

Update 09:39 Bij een slagaderlijke bloeding komt veel bloed vrij, zegt de voorzitter. Waarom reed Kempi het slachtoffer via Utrecht naar een Amsterdams ziekenhuis, vanuit Gouda? Er was haast geboden. "Ik kon op dat moment niet nadenken," vertelt de rapper. Voorzitter begrijpt het niet. "U gaat het ook nooit begrijpen," zegt Kempi, "want u bent mij niet, en ik ben u niet."

Update 09:42 Hij nam haar mee terug naar Gouda. Slachtoffer belde een vriendin, zei dat ze bang was vermoord te worden. Kempi zou het slachtoffer daar met een vuurwapen hebben bedreigd. Later was het huis tot Kempi's verbazing omsingeld door politie.

Update 09:44 Op het vuurwapen werd "een relatief kleine hoeveelheid" DNA van het slachtoffer aangetroffen en een grote hoeveelheid DNA van Kempi.

Update 09:47 Slachtoffer maakte een foto van het pistool en appte die naar iemand terwijl Kempi even boven aan de telefoon was. "Waarom pak je die kankerpistool niet," foetert hij. Ergo: volgens hem was er geen sprake van (be)dreiging.

Update 09:49 Rechter leest voicenotes voor, oa over nekbreken. "Was niet netjes," aldus Kempi. "Had ik niet moeten doen."

Update 09:52 In politieverhoren zei Kempi over de voice notes dat hij boos was. De voorzitter hoort dat niet terug. Hij vindt Kempi niet woedend klinken, maar kalm.

Update 09:56 We spelen de fragmenten af. "Ik zie weinig verschil tussen opnames en hoe u tegen mij praat," aldus de voorzitter. Ai.

Update 09:57 Abortuskliniek noteerde na de eerste afspraak (22 augustus 2024): "Let op, vrouw wordt gedwongen wordt tot abortus, wil die niet." Bij de tweede afspraak ging ze ineens fluisteren en herhaalde dat ze het niet wilde. Hoe kan dat, denkt Kempi? "Onderdeel van haar spel. We kunnen hier wel interessant gaan doen," zegt hij, maar alles was volgens hem een vooropgezet plan. Tja.

Update 10:06 Na de bedreigingen was er nog contact. Dan is de bedreiging niet geldig, filosofeert Kempi. Even later benadrukt hij: ik ben géén kankermongool. Staat genoteerd.

Update 10:10 Heeft hij eigenlijk spijt van de voice opnames, vraagt de OvJ? "Tuurlijk, mijn hele leven is op zijn kop komen te staan." OvJ helpt hem een stukje op weg: ook spijt tov het slachtoffer? Ja, dat ook wel. Meteen daarna ontsteekt Kempi in een betoog over hoe híj genaaid is.

Update 10:11 "Ik had al vier kinderen, de helft heb ik verwaarloosd," zegt Kempi. Sprak eerder ook over zijn "getraumatiseerde" kinderen. Daarom wilde hij er niet nog één.

Update 10:13 Begrijpt Kempi dat onder aan de streep de vrouw bepaalt over haar lichaam bij een zwangerschap? "Dat begrijp ik heel goed, ik ben daar slachtoffer van."

Update 10:15 De getuige die last minute uit de hoge hoed van de verdediging kwam en gaat verklaren dat het zijn vuurwapen was wandelt de zaal in. Hij loopt breed. Kempi is "een goede vriend", zegt hij.

Update 10:20 De getuige vertelt dat hij een wapen had laten liggen bij Kempi, een week voor het incident. Daar had hij niets over gezegd tegen Kempi. Hij had het wapen eerder "gevonden". Het was "een klein wapentje".

Update 10:21 Getuige was een beetje benauwd, had die dag wat gebruikt, en dus het pistool stiekem in een kastje achtergelaten. "Ik was paranoia," verklaart hij. Daarna is hij thuis zijn roes uit gaan slapen.

Update 10:25 Getuige en Kempi zijn al twintig jaar vrienden. Hebben niet over de zaak gesproken, contact verloopt laatste tijd via Instagram. Voorts: "Ik was dronken, ik had gesnoven, ik weet het ook allemaal niet meer." Getuige zegt dat hij het pistool met blote handen heeft aangeraakt. Het zou wel aannemelijk zijn dat zijn DNA er dan op zit, oppert de OvJ. "Zou kunnen."

Update 10:31 Kwartiertje pauze, zo verder.

Update 10:51 We gaan verder met een andere bedreiging, "ik ga haar dood slaan", "ik ga je dood slaan", en meer vrolijks. Het kind was toen al geboren. Volgens Kempi was hij boos omdat hij dan weer wel, dan weer niet hun zoon mocht zien.

Update 10:54 Waarom zegt hij zulke dingen wel tegen het slachtoffer, en niet tegen de rechters, vraagt de voorzitter? "Omdat het geen consequenties had. Tegen u zou ik allemaal dingen willen zeggen."

Update 10:55 We gaan het over de ouderschapsovereenkomst, daar zou sprake zijn geweest van dwang. Kempi had nogal wat eisen. Kempi wilde niet dat het kind Surinaamse sieraden zou dragen, want hij is moslim, dat is belangrijk voor hem.

Update 10:56 Kempi zegt nu dat in de media (lees: op GeenStijl) alleen werd vermeld dat hij vervelend tegen het slachtoffer deed. Het slachtoffer zei ook tegen hem dat hij lief was met het kind, maar dat kwam niet in de media. Dat hield ze buiten de media. Daarom liegt ze. Dat is niet waar: de schrijver van dit liveblog is de schrijver van het artikel destijds. Het slachtoffer benadrukte dit meermaals.

Update 11:00 Voor de duidelijkheid: ook lieve vaders horen de moeder van hun kind niet herhaaldelijk met de dood te bedreigen.

Update 11:01 In het concept ouderschapsplan stonden wat rare dingen, waaronder: slachtoffer mocht tot de achttiende verjaardag van het kind niet wereldkundig maken wie de vader was. Ook moest het kind verplicht laten inschrijven op een islamitische basisschool. Dat vond de rapper belangrijk. De moeder wilde dit overigens heel nadrukkelijk: niet.

Update 11:04 In het concept stond ook: indien dit plan niet na drie dagen ondertekend is, schakelt Kempi jeugdzorg in. Het slachtoffer vindt dat hij haar met die zin dwong allerlei dingen te doen - de islamitische bas is school enzovoorts - die ze niet wilde. Kempi zelf zag dit dwingende zinnetje als "aanzet tot overleg".

Update 11:11 Waarom dreigde hij met jeugdzorg, vraagt de OvJ nogmaals. Omdat ze haar "shit niet op orde had". Zo wilde hij geen kind op aarde zetten. Daar waren de omstandigheden niet geschikt voor. Kempi wordt nu boos en en slaat met zijn vuist op het tafel, meermaals. "Tuurlijk had ik mijn pik in mijn broek moeten houden," briest hij.

Update 11:13 Het slachtoffer gaat haar verklaring voorlezen.

Update 11:15 Gedurende haar zwangerschap leefde ze in de angst dat "één verkeerde stap haar dood kon betekenen," vertelt ze in tranen. Ze vreesde femicide. Nog steeds slaapt ze slecht, heeft ze nachtmerries. Kempi heeft haar niet alleen fysiek bedreigd, maar ook mentaal gebroken, zegt ze. Ze vocht elke dag voor het bestaan van haar kind, terwijl haar vader diens bestaan uit probeerde te wissen. Ze voelde zich niet beschermd door instanties.

Update 11:17 Ze richt zich rechtstreeks tot Kempi. "Jij denkt dat je macht hebt over vrouwen, dat je ons kunt bezitten, gebruiken, breken (...) Wat jij bij mij hebt gedaan, heb je eerder gedaan. Je laat een lijst van slachtoffers anders. Je lacht erom in je muziek." In tranen: "Je hebt me kapotgemaakt, maar je hebt me niet vernietigd." Hun kind is niet geboren in liefde, maar in angst, concludeert ze. Ze hoopt dat hun zoontje vrouwen wél zal respecteren.

Update 11:19 "Femicide begint niet op het moment van de moord." Ze zegt dat ze hier ook voor haar zoontje is, dat ze medeslachtoffer noemt.

Update 11:21 Het contrast tussen de opvliegerige, vloekende Kempi en deze slachtofferverklaring is, eh, fors.

Update 11:22 Kempi reageert. In één klap minder opgefokt. Het spijt hem dat zij het zo heeft ervaren, zegt hij. Voor hem was het anders.

Update 11:26 Advocaat slachtoffer benadrukt: op de nacht dat Kempi haar vanuit Gouda naar een ziekenhuis in Amsterdam reed, had zij zelf al 112 gebeld, er was een ambulance onderweg, en er zat een ziekenhuis om de hoek. Kempi wilde zijn eigen plan trekken - met alle gevaren en gevolgen van dien.

Update 11:27 Kempi probeert continu macht uit te oefenen, te bepalen hoe het leven van het slachtoffer en hun kind moet verlopen, aldus de advocaat. En: er is dringende behoefte aan een contactverbod, dat ook moet gelden voor online. Ook zou hij geen muziek over haar of over hun kind mogen maken (dat deed hij eerder wel, in een nummer dat inmiddels weer offline gehaald is).

Update 11:31 Het strafblad van Kempi is "twintig bladzijden", constateert de voorzitter. Hij leest voor: 2023, voorwaardelijke celstraf in een drugszaak. Eerder: vuurwapenbezit (meermaals), huiselijk geweld (meermaals), mensenhandel met een jong persoon, enzovoorts, enzovoorts.

Update 11:32 Kempi begeleidt jongeren. Hij leert ze onder andere liedjes schrijven, "Alles wat ze nodig hebben om artiest te zijn." Zijn eigen artistieke carrière is flink beschadigd door deze zaak. Optredens werden geannuleerd, TopNotch wil afhankelijk van de afloop van deze zaak pas weer met hem in zee. Op het moment van schrijven betaalt hij niets voor het kind.