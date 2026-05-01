Geprobeerd naar D4vd te luisteren
Genre: feelgood femicide
D4vd appears to be cool, calm, and collected during a podcast appearance ... days after prosecutors claim he murdered Celeste Rivas. https://t.co/Du5D9Dy4EZ pic.twitter.com/w6kOErB64T— TMZ (@TMZ) April 30, 2026
Hallo en welkom bij de 'je-moet-de-kunst-van-de-kunstenaar-scheiden'-brigade, leuk dat jullie er zijn. Wie er niet meer is: het 14-jarige ex-vriendinnetje van opkomend popzanger D4vd (bouwjaar 2005), haar heeft hij namelijk met een kettingzaag tot spareribs en runderlapjes gereduceerd. Zogezegd: die is vrij abrupt en niet geheel vrijwillig van de kunstenaar gescheiden.
Afijn, u kent D4vd mogelijk niet, maar de knul is een groot aanstormend talent, doet iets met rnb en lo-fi en zo, popzangeres SZA (circa 69 miljoen Spotify-luisteraars per maand) nam 'm mee op toernee, vorig jaar verscheen zijn debuutplaat Withered, en nu luisteren er dus iedere maand 23 miljoen mensen op Spotify naar die knakker. Ja hoeveel is dat, nou ja, toch 20 keer zoveel als André Hazes of Kneecap, bijna 7 miljoen meer dan Bob Dylan, grofweg 3 keer zoveel als The Black Keys, en ruim 5 keer zoveel als R. Kelly (ook geen lieverdje).
D4vd (inmiddels 21) leerde in 2022 ene Celeste kennen, die destijds 11 was. Eind 2023 werd hun relatie seksueel, zij was toen 13, hij 18, goor-goor-goor. Tot de lente van 2025 hebben de twee vervolgens een relatie, die hij verborgen hield voor de buitenwereld omdat het, nu ja, strafbaar was. Celeste vond dat niet leuk, ook omdat D4vd de hele tijd vreemdging, en bovendien was ze mogelijk zwanger. Lang verhaal kort: ze dreigde hun samenzijn openbaar te maken. Voor de zanger reden om haar op 23 april 2025 bij hem thuis dood te steken, want hij zat er net zo lekker in. Vervolgens bestelde hij op Amazon twee kettingzagen, een schep, een lijkzak en een opblaaszwembad. Op 8 september werd daarna wat van Celeste over was in een Tesla van D4vd gevonden. D4vd had overigens ook computers en telefoons vol met intieme beelden van haar, wat gezien haar leeftijd dus allemaal kinderporno is. Een paar dagen na de moord moet D4vd tijdens een optreden overigens heel hard snikken terwijl hij het liedje 'Afterlife' zingt, dat u niet denkt dat-ie van staal is of zo.
Huiveringwekkend verhaal natuurlijk, maar goed, wij hebben die muziek nog nooit gehoord, dus met frisse tegenzin gaan we het toch maar proberen, zodat u het niet hoeft te doen, of zodat u het wel kunt doen natuurlijk, dat moet nog maar blijken.
D4VD Cries While Performing ‘Afterlife’ in April 2025, Just a Few Days After He Allegedly Murdered Celeste Hernandez 😳 pic.twitter.com/UUkkr2Bk35— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) April 24, 2026
1 Here with me
Slacker-deuntje, klinkt op zich best aardig, niet heel boeiend verder. D4vd bezingt de liefde, op een strand. Klein beetje ongemakkelijk, die zee, hopelijk duwt hij zijn tegenspeelster er niet in. Nogmaals, de muziek is best te doen. "Save your tears, it'll be okay, all i know is you're here with me." De dualiteit van de mens; kerel blijkt ook hartstikke goed te kunnen troosten. "I wish i could live through every memory again, just one more time before we float off in the wind." Ja ho-ho, wacht eens effe, dit wordt een tikje luguber, of beelden wij het ons nou in?
2 Feel it
Nou, meid! Lekker uptempo. Ja, uitstekend deuntje hoor. Lekker heen en weer wiebelen, zon schijnt, cocktailtje d'r bij. Ho, wacht, wat zegt-ie nou? "You told me once that i was crazy. I said: "Babygirl, i know, but i can't let you go away." So don't you get me started now. I want a yes, i don't want maybes." Meer dan verontrustend dit, zo'n kerel die wil bepalen waar het vrouwtje wel en niet naartoe gaat, en geen 'nee' of 'misschien' accepteert. Met de kennis van nu. We beginnen ons: erg goor te voelen.
3 Romantic Homicide (????)
Wat is dit in godsnaam voor titel en dit komt al uit 2022. Gadverdamme kunnen we hier weg. "In the back of my mind, you died, and i didn't even cry." Hallo! 208 miljoen kijkers op joetjoep, had iemand niet effe de politie kunnen bellen! "In the back of my mind, i killed you, and i didn't even regret it." Stop, doe normaal, zet die teringzooi uit, jezus christus, weg ermee, dit nooit meer, en nooit meer is potverdikkeme nu.
Conclusie
Ja iedereen moet het zelf weten verder maar god nondeju wij maken van je-moet-de-kunst-van-de-kunstenaar-scheiden in ieder geval je-mag-de-kunst-van-de-kunstenaar-scheiden en hebben voorlopig onze portie wel gehad. Het voert wat ver om iedereen die nog naar deze muziek luistert met een kettingzaag te bewerken, maar korte, wat meer ingetogen lijfstraffen zijn misschien niet ongepast.
