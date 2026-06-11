Ja luister even bij FvD zitten een hele hoop debielen en als je voor dat besef een werkelijk poepsaaie Powned-docu nodig hebt waarin allemaal oude krantenartikelen worden voorgelezen en mensen die naar godbetert BVNL (deze idioten) zijn overgestapt aan het woord komen, dan is dat prima. Maar waarom moet zoiets toch gevolgd worden door zo'n inhoudsloos panelgesprek bij Roos Moggré met die totale mafklapper van een Jelle Postma en, daar willen we het nu even over hebben, die Temu-Chris Woerts van een Bas Erlings.

Bas Erlings heeft allemaal sociaal-wetenschappelijke boeken expres verkeerd begrepen zodat hij ze voor veel geld aan bedrijven kan uitleggen en pleit nu dus voor een verbod op FvD omdat FvD de democratie van binnenuit kapot zou willen maken. Misschien (weten we niet, maar goed, wij zijn dan ook geen Bas Erlings) zouden mensen helemaal niet op de FvD hoeven stemmen als de reguliere partijen zoals de VVD niet helemaal van binnen kapot gemaakt zouden zijn door zakken hooi als Bas Erlings. Misschien (nogmaals, geen idee, maar laat ons nou even) zouden mensen helemaal niet op de FvD hoeven stemmen als ze alle andere partijen niet als één pot nat zouden zien, een idee dat wordt aangewakkerd door slecht doordachte initiatieven zoals Voor Ons Nederland van Bas Erlings. En misschien (dit weten we wel vrij zeker, eigenlijk) zouden met belastinggeld gefinancierde talkshows ervan opknappen als Bas Erlings NOOIT MEER WORDT UITGENODIGD om reclame te maken voor zijn adviesbureautje, vermomd als 'politiek duider'.