achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

BVNL Zuid-Holland, bekend van paardenpoep-video, dropt nieuwe campagneknaller

Gaat hard op tiktok

Met afstand de beste campagnevideo van TK25 was die waarin een mevrouw van BVNL Zuid-Holland paardenstront opving en in de camera zei dat dat niet mag. Als u geen idee hebt waar wij het over hebben, even hier klikken, 340.000 content liefhebbers gingen u voor. Maar die mevrouw heeft nu dus een nieuwe banger gemaakt, ze staat weer in de wei, heeft een Zwarte Pieten Pak aan, er is iets met Sinterklaas en asielzoekers, woningen voor starters en studenten, Frans Timmermans moet in de zak naar Spanje en wordt in zee gedumpt, minder belastingen, warrig allemaal, je had erbij moeten zijn, net als bij Elsfest, hoe gaat het verder met de campagne, schitterend.

Tags: bvnl, koekoek, video
@Ronaldo | 18-10-25 | 16:45 | 34 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Google Veo 3 videogenerator is van nieuw niveau, inclusief spraakgenerator in talloze accenten

OpenAI's videogenerator Sora was begin 2024 nog wel echt een doorbraak te noemen, maar inmiddels rekenen we elke vooruitgang in de pixelwereld onder vermoeiend

@Spartacus | 23-05-25 | 13:37 | 70 reacties

Hamas publiceert propagandavideo van gijzelaar

Maar wat vinden ze ervan op de faculteit Maatschappij & Gedrag van de UvA

@Mosterd | 04-05-25 | 14:00 | 216 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.