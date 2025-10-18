BVNL Zuid-Holland, bekend van paardenpoep-video, dropt nieuwe campagneknaller
Gaat hard op tiktok
Met afstand de beste campagnevideo van TK25 was die waarin een mevrouw van BVNL Zuid-Holland paardenstront opving en in de camera zei dat dat niet mag. Als u geen idee hebt waar wij het over hebben, even hier klikken, 340.000 content liefhebbers gingen u voor. Maar die mevrouw heeft nu dus een nieuwe banger gemaakt, ze staat weer in de wei, heeft een Zwarte Pieten Pak aan, er is iets met Sinterklaas en asielzoekers, woningen voor starters en studenten, Frans Timmermans moet in de zak naar Spanje en wordt in zee gedumpt, minder belastingen, warrig allemaal, je had erbij moeten zijn, net als bij Elsfest, hoe gaat het verder met de campagne, schitterend.
Reaguursels
