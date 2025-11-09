achtergrond

Wybren van Haga gestopt met BVNL

ANNOUNCE GEERT DALES

Alle prognoses van de nuchtere jongens van Farmers Defence Force ten spijt, haalde BVNL precies nul zetels bij de verkiezingen vorige maand. NUL! Dan kun je paardenpoep in je gezicht smeren tot je een ons weegt, het heeft helemaal geen zin. Heb je jarenlang zitten zwoegen in de Derde Kamer, honderden kritische columns geschreven en honderd podcasts gemaakt, maar het is niet gezien, het is onopgemerkt gebleven. Nou, bekijk het maar met z'n allen. Dan ben je Wybren van Haga niet waard. De ballen. Van Haga laat een levendige levensvatbare enigszins functionerende organisatie achter, die vast nog een jaar of wat door zal pruttelen.

Tags: wybren van haga, bvnl, poep in je gezicht smeren
@Schots, scheef | 09-11-25 | 19:33 | 61 reacties

