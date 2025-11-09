Wybren van Haga gestopt met BVNL
ANNOUNCE GEERT DALES
Alle prognoses van de nuchtere jongens van Farmers Defence Force ten spijt, haalde BVNL precies nul zetels bij de verkiezingen vorige maand. NUL! Dan kun je paardenpoep in je gezicht smeren tot je een ons weegt, het heeft helemaal geen zin. Heb je jarenlang zitten zwoegen in de Derde Kamer, honderden kritische columns geschreven en honderd podcasts gemaakt, maar het is niet gezien, het is onopgemerkt gebleven. Nou, bekijk het maar met z'n allen. Dan ben je Wybren van Haga niet waard. De ballen. Van Haga laat een
levendige levensvatbare enigszins functionerende organisatie achter, die vast nog een jaar of wat door zal pruttelen.
De verloren Tweede Kamerverkiezingen vragen om reflectie. Mijn tijd als partijleider en lijsttrekker van Belang Van Nederland zit erop. Natuurlijk blijf ik betrokken, want ik geloof in #BVNL en dit is dan ook geen afscheid, maar een nieuw begin. In het Belang Van Nederland! pic.twitter.com/H3JyaZE7Vg— Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) November 9, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gaat Geert Dales weg bij BVNL?
Wij stellen: alleen maar vragen
GAMECHANGER! Geert Dales naar BVNL
Woooooooke kan wel inpakken
Van Haga in Kamer: 'wachtgeld is misplaatst'. Van Haga uit Kamer: 'geef mij wachtgeld nu'
Huh maar zijn fractie bestaat toch nog
Gamechanger! FDF-boerin op lijst BVNL
The only winning move is not to play
Video - Wybren van Haga betrapt op plakken lobbybrief in motie
Zou hij dat ook zo doen met BVNL-Kamervragen over Willem Engel en Huig Plug?
Kneus Ephraim weg bij kneus Van Haga
Gelukkig zijn we bijna van dit zooitje af
Europese Patriotten — Richard de Mos en Wybren van Haga
Tekst & Foto: Arthur van Amerongen