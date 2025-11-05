Wappies Farmers Defence Force willen nieuwe verkiezingen, bang voor 'Britse inlichtingendienst'
Ga je Farmers Defenden joh
FDF PLEIT VOOR NIEUWE VERKIEZINGEN WEGENS MOGELIJKE BEÏNVLOEDING DOOR DE BRITSE INLICHTINGENDIENSThttps://t.co/iNbwRk9GvW— Farmers Defence Force (@FDF_Nederland) November 5, 2025
Ontzettend verdacht: BVNL had deze verkiezing met afstand de beste campagnespot en haalde toch maar 0 zetels. Dat klinkt als een list van de Britse inlichtingendienst en dat denken wij niet alleen, dat denkt Farmers Defence Force, bekend van internet, ook. Nou ja, 'denkt'. Denken is een wel erg positieve omschrijving van het proces dat vooraf is gegaan aan dit volkomen van de pot gerukte bericht van het FDF Bestuur op de FDF website. Mocht iemand deze club nog serieus nemen, dan kan die zich melden bij de GGZ. Of bij de Britse inlichtingendienst natuurlijk.
Officiële reactie Britse inlichtingendiensten
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Mark van den Oever (FDF) is iets op het spoor...
Hallo beste mensen...
Gamechanger! FDF-boerin op lijst BVNL
The only winning move is not to play
FDF: Tijd om omgekeerde vlaggen om te keren
De wereld op zijn kop
11-3. XR vriest dood op A12, FDF to the rescue
Zit je dan, vastgeplakt op de Utrechtsebaan...
CRISIS LIVE: Stikstofbemiddelaar Johan Remkes (vvd) komt Nederland en Rutte IV redden
Bemiddelaar komt met eindoplossing voor stippen aan de horizon. Of het wordt burgeroorlog
Bassiehof — Johan Remkes zei iets hoopvols (al is de vraag wat dat waard is)
En D66 moet een toontje lager zingen
Boerenacties 2: The return of the trekker
Alles wat kan rollen, gaat rollen