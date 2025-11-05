achtergrond

Wappies Farmers Defence Force willen nieuwe verkiezingen, bang voor 'Britse inlichtingendienst'

Ga je Farmers Defenden joh

Ontzettend verdacht: BVNL had deze verkiezing met afstand de beste campagnespot en haalde toch maar 0 zetels. Dat klinkt als een list van de Britse inlichtingendienst en dat denken wij niet alleen, dat denkt Farmers Defence Force, bekend van internet, ook. Nou ja, 'denkt'. Denken is een wel erg positieve omschrijving van het proces dat vooraf is gegaan aan dit volkomen van de pot gerukte bericht van het FDF Bestuur op de FDF website. Mocht iemand deze club nog serieus nemen, dan kan die zich melden bij de GGZ. Of bij de Britse inlichtingendienst natuurlijk.

Officiële reactie Britse inlichtingendiensten

@Ronaldo | 05-11-25 | 18:30 | 162 reacties

Reaguursels

