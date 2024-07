Terwijl u gisteravond met uw luie Funda-randstadreedt op de Eijerkampbank naar mentale chemtrail-programma's De Slimste Mens en BenB Vol Liefde zat te koekeloeren, dropte Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever een belangrijke vlog over De Staat van Nederland Waterland. Vroeger hadden we in Nederland de allerbeste ingenieurs, de allerbeste rijkswaterstaat en de allerbeste waterschappen ter wereld. Maar toen kregen we een paar Droge Jaren, en werd alles anders want bij de waterbedrijven kregen ze dollartekens in de ogen. Van den Oever (what's in a name) staat met zijn poten in de modder, en u straks ook. Zie Limburg. Zie de A1. Zie Enschede. ZE LATEN ONS VERZUIPEN.