Het gaat niet om de grootte van het schip maar om het golven van de zee, liever een kleine die steigert dan een grote die dat niet doet, etcetera etcetera... Allemaal dooddoeners die de gemiddelde kleingeschapen man wellicht soelaas biedt, maar voor de Eddie de Eagles van deze wereld gaat het allemaal mooi niet op. Bij het schansspringen, zo luidt de consensus onder experts, doet het formaat en de ligging van de jongeheer in het skipak er namelijk wel degelijk toe. Waarom? Iets met de aerodynamica dat ervoor zorgt dat springers met een grotere kruisregio verder de lucht in komen, of zo. Het is niet voor niets dat er sinds 2023 3D-bodyscans van schansspringers worden gemaakt voorafgaand aan het seizoen. Daarbij wordt onder andere de pielemuis geïnspecteerd en het ondergoed doorzocht - in het verleden waren er namelijk sporters die hun testikels naar voren forceerden middels in de slip genaaide schuimelementen - en op basis van die afmetingen worden de skipak-voorschriften per springer bepaald. Nu is er echter HEIBEL in schansspringerland, omdat enkele deelnemers naar verluidt hun geslachtsdeel met INJECTIES hebben laten vergroten. Dat zou gaan om prikjes met hyaluronzuur, waar het apparaat overigens dikker en niet langer van wordt. De internationale snowboardfederatie FIS heeft kennis genomen van de geruchten en neemt voorafgaand aan de Olympische Winterspelen extra maatregelen. Wij weten in ieder geval waar we op gaan letten!