En dan is het nu tijd voor keiharde tradities op de eerste van januari. Sporttradities wel te verstaan, maar dan wel om te kijken, want die eerste dag van het jaar is al zwaar genoeg en de goede voornemens zijn al naar de mentale prullenbak verplaatst. Dat begint om 14:00 uur met het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Normaal kijken we nooit schansspringen, maar op Nieuwjaarsdag doen we plots alsof we meer van die sierlijk vliegende waaghalzen kennen dan Eddie the Eagle en die Noor met die glorieuze snor. Dan bekritiseren we plots afsprong, windsnelheid, vluchthouding en landing, vooral die landing, alsof we weten waar we het over hebben. Het alternatief is tenslotte op bezoek gaan bij de schoonfamilie en daar heeft helemaal niemand zin in. Zoekt u het liever dichter bij huis, dan kunt u vanaf 15:45 uur inschakelen voor het NK marathonschaatsen in Leeuwarden. Bij de mannen gaat het tussen de oppermachtige Harm Visser en de rest en bij de vrouwen is het al een aantal jaar Irene Schouten tegen het soepie. En mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen de echte sportconnaisseurs ook nog genieten van een prachtprogramma aan darts. Heerlijke wegkijktelevisie voor op de nationale uitbrakdag. Meekijken doet u hierrr en succes met de laatste restjes van de kater.