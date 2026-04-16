Het Iraanse islamitische regime slaat de eigen burgers tot moes omdat ze anti-regime zijn, mishandelt vrouwen als die het hoofddoekje net even verkeerd dragen, mishandelt meisjes, vermoordt vrouwen die zich uitspreken tegen het regime, schiet de eigen burgers dood, knoopt de eigen burgers op, slacht in wezen de eigen bevolking massaal af, zou het liefst het Westen vernietigen, probeert zoveel mogelijk onrust te zaaien in Westerse samenlevingen, probeert zoveel mogelijk Joden te vermoorden, steunt terreurgroepen als de Houthi's, Hamas en Hezbollah met centjes zodat die terreur kunnen zaaien tegen alles wat Westers en niet-islamitisch of op z'n minst Joods is, heeft een Garde die op de terrorismelijst staat omdat die Garde bestaat uit beesten, valt omliggende (Golf)staten aan en verrijkt uranium in de hoop nucleaire wapens te ontwikkelen om de wereld mee te bedreigen en de islamitische teugels in het Midden-Oosten strakker in handen te krijgen.

Als je dan, gevraagd naar je standpunt over zo'n misdadig en moordlustig regime, niet verder komt dan maar een beetje schamper mompelen dat je daar 'neutraal' in staat, dan heet je dus Ralf Dekker en ben je Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. Omdat we andere landen niet de maat moeten nemen en het onder de sjah ook geen pretje was. Mag je vinden uiteraard, alleen staan wij toch liever neutraal tegenover de oranjetompouce op Koningsdag. Maar FvD heeft die neutraliteit inzake het Iraanse terreurregime der ayatollahs. Is natuurlijk het buitenland hè, heeft FvD niks mee te maken. Tenzij Bobby Kennedy jr. afgerukt moet worden in de VS, want dan komen de Forumaards grijnzend aangefladderd voor een handtekening in hun b(r)oekje. Kudos voor het altijd waakzame politieke dier Bas Paternotte, die zijn gemoedsrust opofferde om bijkans twee minuten naar de totale onzin van Ralf Dekker te luisteren. Anders had misschien wel niemand gezien wat voor krankzinnige vent Ralf Dekker is.