Ja, bijna dezelfde kop als gisteren, maar nu toch wel een stuk specifieker. Trump is namelijk zo'n 45 minuten lang door CENTCOM-commandant Brad Cooper gebrieft over nieuwe korte, maar krachtige aanvallen (dit wist u al), maar nu specificeert Fox News bovenstaand dat deze aanvallen "could be the final blow. The US military is preparing for a short and powerful wave of strikes, targets include the enemy's remaining military assets, leadership and infrastructure." Nou, dan komt het mooi uit dat het Witte Huis de oproep van Congress om toestemming voor de oorlog te vragen voorlopig negeert. De redenatie is dat het Witte Huis erkent dat Trump na 60 dagen inderdaad toestemming moet vragen na het starten van een oorlog per noodbevel, maar dat de teller momenteel stilstaat omdat er een wapenstilstand is, dus ze nemen de tijd! Afijn, wij gaan weer tankers turven en LIVE.

Update 08:24 - Ja toch nog even het vernoemen waard wegens waanzinnig beeld: de nieuwe onderstaande HD-beelden van Cole Allens bestorming van het White House Correspondents Dinner.

Update 08:27 - Opmerkelijk nieuws uit de wereld van nieuwe allianties. U wist al dat Israël een Iron Dome-batterij inclusief IDF-bemanning (!) naar de Verenigde Arabische Emiraten had gestuurd tijdens de oorlog. Maar nu schrijft de Financial Times dat Israël zelfs hun allernieuwste laserwapen Iron Beam (deze) naar diezelfde Emiraten stuurde: "According to two people familiar with the matter, Israel rushed over a lightweight surveillance system called Spectro, which helped the UAE to detect incoming drones, especially Shaheds, from as far as 20km away. It also sent a version of its Iron Beam laser defence system, according to one person familiar with the deployment and another with knowledge of the preparations to operate the system."

Update 08:38 - Volgens maritieme inlichtingen-club Windward voer er eergisteren op 29 april het hoogste aantal schepen door Hormuz sinds de start van de oorlog, namelijk 20.

Update 08:55 - In navolging van genoemde CENTCOM-briefing zet ook Israël zich schrap voor een hervatting van de aanvallen tegen het Iraanse regime. "Israel was on heightened alert, ramping up preparations for a possible return to fighting with Iran (...). According to Channel 12, Israeli officials were bracing for the possibility that negotiations between the US and Iran could collapse as early as the start of next week. (...) As part of the buildup, Israel and the US were also reportedly working to project a credible naval threat against Iran."

Update 11:21 - Israël laat 175 flotilla-clowns vrij naar Kreta, en houdt er twee nog even vast voor verhoor.