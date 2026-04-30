Liveblog oorlog Iran. CENTCOM presenteert Trump opties voor 'korte en krachtige aanvalsgolven' op Iran, VS willen nieuwe 'Hormuz-coalitie'
Tel bijgehouden? Jazeker, we zijn bij nummer 100(!) Nummer 99 las u hier
.@POTUS on talks with Iran: "They've come a long way — the question is whether or not they're going to go far enough. There will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons." pic.twitter.com/4Xc3SzVWJP— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026
De onderhandelingen tussen Iran en de VS schieten voor geen meter op en daarom heeft Trump zich maar eens laten inlichten over nieuwe militaire opties in Iran om de zogenoemde 'deadlock' te breken. CENTCOM-commandant Brad Cooper heeft tijdens een Belangrijke Briefing een plan uiteengezet voor 'korte maar krachtige' aanvalsgolven op infrastruvtuur van Iran, zo schrijft Barak Ravid van Axios. Het belangrijkste is volgens Trump nog steeds Iran te bewegen tot het opgeven van de nuclaire ambities, iets wat voor het islamitische regime tot nog toe onbespreekbaar lijkt. En wat heb je aan onderhandelingen over het onbespreekbare?
Van de brakke onderhandelingstafel is het maar een klein stukje vaart ter zee richting de Straat van Hormuz, die nog altijd dubbel geblokkeerd wordt. Toch lijkt er weer iets van beweging op komst, de Wall Street Journal schrijft: "Just weeks after President Trump declared the Strait of Hormuz “COMPLETELY OPEN AND READY FOR BUSINESS” only to see ship traffic stall, the administration is now asking other countries to join a new international coalition that would enable ships to navigate the waterway. The effort, called the “Maritime Freedom Construct,” was spelled out in an internal State Department cable sent to U.S. embassies on Tuesday that called on U.S. diplomats to press foreign governments into signing up." Ja zo gaat dat op z'n Trumpiaans: eerst doet hij alles wel even zelf, dan eist hij hulp, dan heeft-ie juist géén hulp nodig maar wordt er uiteindelijk toch weer hulp verwacht. Duidelijk als altijd! Gevolg van het uitblijven van die hulp is dat Trump om zich heen slaat. Gisteren al was de Duitse Bondskanselier Merz aan de beurt, nu heel Duitsland: "The United States is studying and reviewing the possible reduction of Troops in Germany, with a determination to be made over the next short period of time." Arm Duitsland.
En met zo'n heftig dreigement aan het adres van onze oosterburen is het natuurlijk hoog tijd om voor de 100e keer in dit conflict live te gaan.
Update 09:39 - Volgens Reuters is het plan voor een Hormuz-coalitie al goedgekeurd door MinBuz Marco Rubio. Nu nog door al die landen die op de een of andere manier moeten worden overgehaald deel te nemen aan de Maritime Freedom Construct.
Hoe moet de nieuwe Elvis dan zijn nieuwe Priscilla ontmoeten?
April 29, 2026
CENTCOM houdt de moed er wel in
USS Gerald R. Ford (CVN 78) continues to conduct routine flight operations as it sails in the Red Sea. pic.twitter.com/FoUeZEFjIi— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2026
Blokkade werkt uitstekend!
For 2+weeks, U.S. forces have successfully enforced the blockade, cutting off economic trade going into and out of Iran. pic.twitter.com/enCwgN4moo— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2026
