Het lijkt erop dat de impassa in de onderhandelingen langzaam overgaat in staand beleid. De Wall Street Journal schreef afgelopen nacht dat Trump over wil gaan tot een langdurige blokkade van alle schepen van en naar Iran, en dat dit minder riskant zou zijn dan het hervatten van de luchtaanvallen tegen het regime: "President Trump has instructed aides to prepare for an extended blockade of Iran, U.S. officials said, targeting the regime’s coffers in a high-risk bid to compel a nuclear capitulation Tehran has long refused. In recent meetings, including a Monday discussion in the Situation Room, Trump opted to continue squeezing Iran’s economy and oil exports by preventing shipping to and from its ports. He assessed that his other options—resume bombing or walk away from the conflict—carried more risk than maintaining the blockade, officials said."

En verkijk u niet, deze blokkade decimeert wat er nog over was van de Iraanse economie, honderdduizenden banen gingen verloren en mogelijk loopt dit op tot 1 miljoen, en het _Critical Threats_-kanaal van het Institute for the Study of War (ISW) schrijft nu dat het regime zich om deze redenen voorbereidt op een nieuwe protestgolf: "Iran’s highest national security decision-making body is preparing for a potential protest wave as economic deterioration and social pressure intensify. Iran’s prolonged internet shutdown is also posing severe economic damage and accelerating unemployment, which likely increases pressure on regime stability." Afijn, wij gaan weer eens tankers turven en live.

Update 08:19 - Er voeren gisteren 11 schepen door Hormuz. 9 vanuit de Arabische/Perzische Golf westwaarts naar de Golf van Oman, en 2 de andere kant op. "Vessels passed through the strait from west to east were the Panama-flagged bulk carrier New Pioneer, departing from Argentina and the Comoros-flagged landing craft Samia 1, hovering between Iranian ports, according to AIS data. Movements in the opposite direction included the Comoros-flagged bulk carrier Gulf King, from Iran to Oman; Iran-flagged landing craft Hakim Khamir, from Iran to the United Arab Emirates; Bolivia-flagged cargo ship Midas 7, departing from Iran; Panama flagged Starway, from the UAE to Oman; Iran-flagged Bari 25422, departing from the UAE; Comoros-flagged landing craft Al Batha, from Oman to the UAE; Antigua and Barbuda-flagged container ship Paya Lebar, from the UAE to India; Panama-flagged crude oil tanker Idemitsu Maru, departing from Saudi Arabia; and Panama-flagged general cargo ship Roya, from Iraq to the UAE."

Update 08:25 - Trump haalde gisteravond nog even hard uit naar Duitse kanselier Merz: "The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other Nations, or Presidents, should have done long ago. No wonder Germany is doing so poorly, both Economically, and otherwise!" Eergisteren zei Merz dat 'het Iraanse regime Amerika vernedert met zijn geniale onderhandelingen'.

Update 10:45 - Trump plaatst zojuist de onderstaande afbeelding met tekst: "Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal. They better get smart soon! President DJT".