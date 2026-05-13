VS spreekt zich nadrukkelijk uit tegen "Replacement Migration", ook in Europa, wil juist REMIGRATIE
In Engeland verdwijn je in een Labour/Green-kerker als je zoiets post trouwens
Under President Trump, replacement migration will never be the standard. The United States objects to the Global Compact on Migration and UN efforts to facilitate replacement migration. https://t.co/KCuMjoi32L pic.twitter.com/2ASW0NqGIg— The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026
Rubio en kornuiten bogen zich eens over het VN 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' en wat zijn ze? TEGEN. Het pact is namelijk een "niet-juridisch bindend, samenwerkingsverband dat de soevereiniteit van staten en hun verplichtingen onder internationaal recht waarborgt." En na drie decennia weet iedereen heel goed wat dit betekent: alle tekst voor 'verplichtingen onder internationaal recht' zou er net zo goed niet kunnen staan, want iedereen is van de wereld en het Westen is van iedereen. In een monumentaal draadje schreef Rubio's ministerie van Buitenlandse Zaken daar - ook nadrukkelijk inzake Europa - het onderstaande over. Uit het uitheems vertaald door Google Translate:
"De Verenigde Staten verzetten zich tegen het Global Compact on Migration en de inspanningen van de VN om vervangingsmigratie naar de Verenigde Staten en onze Westerse bondgenoten te faciliteren. VN-organisaties hebben systematisch massamigratie naar Amerika en Europa gefaciliteerd, zelfs toen burgers van deze landen opriepen tot beperkingen op migratie. Nu dringt het nieuwste rapport van het Global Compact er bij landen op aan om migratieroutes uit te breiden en de "regularisatie" van migranten na te streven.
(...) Terwijl Europa te kampen had met aanhoudende migratiedruk, bemanden VN-functionarissen alle uiteinden van de Mediterrane migratieroute – van de kust van Libië tot de kustlijnen van de Egeïsche Zee en de Griekse eilanden. Vervolgens veroordeelden VN-organisaties de frontliniestaten die weigerden hun grenzen te openen.
(...) Het Global Compact on Migration beweert "veilige" migratie te ondersteunen. Voor de burgers van Westerse landen is massamigratie echter nooit veilig geweest. Het bracht nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee, legde financiële druk op en ondermijnde de cohesie van onze samenlevingen. De Verenigde Staten zullen geen mondiale pacten legitimeren die massamigratie naar Amerika of Westerse landen mogelijk maken. Onder president Trump zal het ministerie van Buitenlandse Zaken remigratie faciliteren – geen vervangingsmigratie."
Daar zit geen woord uitheems tussen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Oekraïners willen niet terug naar hun eigen land'
FOTO: Het ongunstigste geval
Liveblog oorlog Iran. Trump overweegt luchtaanvallen op 'resterende 25% aan militaire doelen'. 'Emiraten vielen begin april Iraanse raffinaderij aan'
Welkom in liveblog 112 alweer, waar de stilte voor de storm mogellijk een stilte blijft omdat er geen storm komt. Liveblog 111 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump vindt Iraans vredesvoorstel "TOTAAL ONACCEPTABEL"
Liveblog 111 alweer, waarin de impasse compleet lijkt. Liveblog 110 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Gisteravond beschietingen tussen VS en Iran, Trump: 'wapenstilstand nog altijd van kracht', aanvallen waren "just a love tap"
Welkom bij Live Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten Deel 108! Liveblog 107 tot aan 01:04 's nachts waarin de wapenstilstand bijna sneuvelde leest u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump pauzeert Hormuz-escortmissie 'Project Freedom', VS en Iran 'naderen principe-overeenkomst'
Het waren twee fantastische dagen voor Project Freedom in Liveblog 106 alweer, Liveblog 105 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. 'CENTCOM informeert Trump over mogelijkheden final blow aanvalsgolf tegen overlevende Iraanse leiders, militair materiaal en infrastructuur'
Welkom bij alweer liveblog 101 waarin het nog altijd muurvast zit maar de stukken wel in stelling worden gebracht. Liveblog 100 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. CENTCOM presenteert Trump opties voor 'korte en krachtige aanvalsgolven' op Iran, VS willen nieuwe 'Hormuz-coalitie'
Tel bijgehouden? Jazeker, we zijn bij nummer 100(!) Nummer 99 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump wil langdurige blokkade Iraanse havens, 'IRGC bereidt zich voor op nieuwe protestgolf wegens vernietigde economie'
Welkom in alweer liveblog 99 waarin de luchtoorlog plaats lijkt te maken voor blokkades. Liveblog 98 las u hier.