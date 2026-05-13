In Engeland verdwijn je in een Labour/Green-kerker als je zoiets post trouwens

Rubio en kornuiten bogen zich eens over het VN 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' en wat zijn ze? TEGEN. Het pact is namelijk een "niet-juridisch bindend, samenwerkingsverband dat de soevereiniteit van staten en hun verplichtingen onder internationaal recht waarborgt." En na drie decennia weet iedereen heel goed wat dit betekent: alle tekst voor 'verplichtingen onder internationaal recht' zou er net zo goed niet kunnen staan, want iedereen is van de wereld en het Westen is van iedereen. In een monumentaal draadje schreef Rubio's ministerie van Buitenlandse Zaken daar - ook nadrukkelijk inzake Europa - het onderstaande over. Uit het uitheems vertaald door Google Translate:

"De Verenigde Staten verzetten zich tegen het Global Compact on Migration en de inspanningen van de VN om vervangingsmigratie naar de Verenigde Staten en onze Westerse bondgenoten te faciliteren. VN-organisaties hebben systematisch massamigratie naar Amerika en Europa gefaciliteerd, zelfs toen burgers van deze landen opriepen tot beperkingen op migratie. Nu dringt het nieuwste rapport van het Global Compact er bij landen op aan om migratieroutes uit te breiden en de "regularisatie" van migranten na te streven.

(...) Terwijl Europa te kampen had met aanhoudende migratiedruk, bemanden VN-functionarissen alle uiteinden van de Mediterrane migratieroute – van de kust van Libië tot de kustlijnen van de Egeïsche Zee en de Griekse eilanden. Vervolgens veroordeelden VN-organisaties de frontliniestaten die weigerden hun grenzen te openen.

(...) Het Global Compact on Migration beweert "veilige" migratie te ondersteunen. Voor de burgers van Westerse landen is massamigratie echter nooit veilig geweest. Het bracht nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee, legde financiële druk op en ondermijnde de cohesie van onze samenlevingen. De Verenigde Staten zullen geen mondiale pacten legitimeren die massamigratie naar Amerika of Westerse landen mogelijk maken. Onder president Trump zal het ministerie van Buitenlandse Zaken remigratie faciliteren – geen vervangingsmigratie."

Daar zit geen woord uitheems tussen.