De VN: een uit de hand gelopen gedachtexperiment uit de tijd dat we ons nog afvroegen of ZE wel wisten dat het kerstmis is, om het Globale Zuiden het gevoel te geven dat ze gelijkwaardig zijn, en dat uiteraard op uw kosten. Maar er gloort hoop, want de grootste en een na grootste donateur Amerika en China betalen amper nog. Amerika is verantwoordelijk voor zo'n 22% van het budget, China voor zo'n 20%. Maar Trump BV heeft een 'betalingsachterstand' van zo'n $4 miljard en is bovendien uit tientallen VN-programma's gestapt, waaronder de WHO en Mensenrechtenraad. En nadat China vorige week zo'n $850 miljoen injecteerde, heeft het nog steeds een betalingsachterstand van $455 miljoen.

De Wall Street Journal schrijft: "Secretaris-generaal António Guterres heeft gewaarschuwd dat de VN zich in een "race naar faillissement" bevindt en sprak van een "zeer reëel vooruitzicht op een financiële ineenstorting van onze organisatie". Volgens de huidige trend zal de VN medio augustus geen geld meer hebben – precies wanneer het proces om een ​​opvolger voor Guterres te kiezen in een stroomversnelling raakt."

Om het geldtekort te overleven heeft de VN al 3.000 secretariële banen geschrapt, vertalers-uren verkort, bladerende verf op het New York-hoofdkantoor onbehandeld gelaten en de stroom van liften gehaald. Noot: zo'n 70% van het VN-budget gaat naar personeel. En de Secretaris-Generaal António Guterres (Portugese socialist van 77) verdient inclusief alle extraatjes bijvoorbeeld $418.348 per jaar, en daar worden zijn luxe New Yorkse appartement en chauffeur en andere gemakken dan niet eens in verrekend.