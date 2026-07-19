Dit topic had kunnen gaan over dat trans vrouw Tammie Schoots aan de ene kant boos is dat veel witte cis-hetero mannen geen trans vrouw willen daten, en aan de andere kant zegt: "Ik weet niet of jij ooit geprobeerd hebt een coherent gesprek met een witte cis-hetero man te voeren, maar het is niet makkelijk". Dit topic had ook kunnen gaan over dat Tammie Schoots over zichzelf zegt dat ze graag een 'Jack & Jones-man' wil, maar ondertussen dus wel zo neerbuigend over 'Jack & Jones-mannen' denkt dat ze die typeert als 'Jack & Jones-mannen'. Dit topic had ook kunnen gaan over hoe Tammie Schoots klaagt over hoe vervelend het eigenlijk voor Tammie Schoots is dat er een documentaire over Tammie Schoots wordt gemaakt die niet alleen maar om Tammie Schoots draait maar vooral om een aspect van het leven van Tammie Schoots, namelijk dat Tammie Schoots transgender is, alsof Tammie Schoots de succesvolle interviewer ook interessant genoeg is voor een documentaire. "Het moest teruggehaald worden naar mijn persoonlijke reis en niet naar Tammie als succesvolle interviewer." Dit topic had ook kunnen gaan over die documentaire over het liefdesleven van Tammie Schoots, maar die hebben we (gelukkig) nog niet gezien. Dus nee. Daar gaat dit topic niet over. Dit topic gaat over het volgende citaat uit dit interview met Tammie Schoots over Tammie Schoots in de One World .

Want! Nee! Tammie! Dit is helemaal niet zo! Cadeautjes geef je óók omdat je zelf graag een cadeau wilt geven. Wij zouden haast zeggen: júíst omdat je zelf graag een cadeau wilt geven. Natuurlijk is het aardig om je te verplaatsen in de ontvanger van een cadeau en is het een beetje mal om sieraden cadeau te doen aan iemand die niet van sieraden houdt. Maar als het alleen maar zou gaan om wat de ontvanger wil, kun je gewoon geld geven en de ontvanger iets leuks uit laten zoeken. Het idee van een cadeau is nou juist dat jij op dat moment aan die persoon dat ene ding wilt geven omdat je hoopt dat diegene daar blij mee is.

Sowieso duidt anders omgaan met het fenomeen cadeaus eerder subtiel cultureel verschil dan op een gebrek aan begrip bij de man in kwestie. Het lijkt ons daarom niet zo inclusief om iemand met andere culturele bagage belerend in jip-en-janneketaal toe te gaan spreken in plaats van dat je probeert te ontdekken waar die verschillen in verwachting bij cadeaus vandaan komen. Maar ja. Misschien wil Tammie gewoon heel erg graag een Jack & Jones man omdat ze die dan de hele dag net zo bestraffend toe kan spreken als de gemiddelde OneWorld lezer, in plaats van gewoon een gelijkwaardige partner. Hoe dan ook. Veel succes met de zoektocht Tam.