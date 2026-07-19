We gaan van knallende gezelligheid met gezellige knallen naar FEUERWERK VERBOTEN, maar wel inclusief een mogelijkheid om als stichting of buurtvereniging (bijvoorbeeld de Nederlandse Brandwonden Stichting) een ontheffing aan te vragen. Nu blijkt dus uit rondvraag van het AD dat veel gemeenten helemaal niet van plan zijn om zo'n ontheffing voor wie dan ook te overwegen. Vooral in de grote steden is de vuurwerkhaat bij de colleges hardnekkig, maar ook als het aan gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland ligt kunt u fluiten naar uw gillende keukenmeid. Wie volgens de regeltjes een bescheiden knalfuif met de woonwijk wil regelen krijgt het deksel op de neus en dat is volgens de weigergemeenten omdat er niet genoeg boa's en politiemensen beschikbaar zijn om braaf verenigingsvuurwerk in goede banen te leiden. Dan krijg je dus dat straks iedereen op elke straathoek op eigen houtje ontheffingsloos vuurwerk gaat afsteken, dat die mensen allemaal een foeigesprek van een handhaver krijgen en voor je het weet worden er bakstenen en brandbommen naar ME'ers gegooid. Het is bijna alsof het vuurwerkverbod gewoon een krakkemikkig gedrocht is dat op geen enkele manier te handhaven is, tenzij je zoals in Los Angeles allemaal politiedrones laat rondvliegen maar dat soort 1984-crack gaan we hier nooit zien, TOCH??