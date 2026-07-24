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Ook al niet meer om de hoek: uw wethouder

Dat blijkt de burger hartstikke stom te vinden

Na de buurtsuper, de bushalte, de huisartsenpraktijk en het politiebureau is er nu weer iets verdwenen uit uw dorp: uw eigen wethouder. Om bestuurder bij een gemeente te zijn moet je van de wet in die betreffende gemeente wonen, maar nooit eerder woonden zoveel wethouders (1 op de 6) NIET in de gemeente waar ze wethouder zijn. Of, zoals in het geval van D66'er Saskia Groenewoud; ze willen er het liefst alleen zo hard mogelijk doorheen fietsen. Schokkend en veel schokkender dan bijvoorbeeld dat maar heel weinig wethouders een kudt hebben of dat een lokaal politicus soms een haatbericht krijgt. Dat vinden wij niet alleen, dat vindt u ook. Althans 90 PROCENT van u volgens een nieuwe peiling van RTL Nieuws. Bijna alsof het behandelen van zo'n bestuursfunctie als carrouselbaantje dan wel tussenstation voor beroepspolitici, of in het ergste geval een plek om mislukte PRO-minenten die koste wat het kost weg willen uit Den Haag te dumpen, SLECHT IS voor het reeds historisch lage vertrouwen in de politiek. Wild idee: wethouders die zich gewoon weer aan de wet houden.

Tags: wethouders, gemeenten, democratie
@Zorro | 24-07-26 | 18:30 | 42 reacties

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