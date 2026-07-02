Een walgelijke aanval op de democratie van het kabinet. Vanaf de Europese Parlementsverkiezingen in 2029 is het over en uit met het grote stemfomulier. Het belang om op een stembiljet gewoon alle individuele kandidaten te vermelden woog kennelijk niet langer op tegen alle doden die telkens vielen als kiezers bedolven raakten onder hun stempapier of zo lang moesten zoeken naar een kandidaat dat hun hart het van pure uitputting begaf. Nee, het wordt dus Bolletjes Rood Kleuren Nieuwe Stijl, met een formulier waarop slechts een kolom met alle partijen en een kolom met getallen staan. Best gek, want we stemmen dus nog altijd op personen en niet op partijen, laat staan getallen. Ook gek dat bij die 'overwegend positief' verlopen pilots met nieuwe stembiljetten in vrijwel alle deelnemende gemeenten MEER ongeldige stemmen werden geconstateerd, maar hee, het kan wél of zo. Wie weet is het vertrouwen in de politiek over een paar jaar weer torenhoog; bleven kiezers gewoon massaal thuis vanwege een grafhekel aan een beetje vouwen en niet aan, bijvoorbeeld, politici die onnavolgbare besluiten nemen op basis van vage ideeën of berekeningen in plaats van resultaten in de praktijk. Wij zijn er wel klaar mee en geven onze stempas vanaf 2029 wel gewoon aan een vrolijke Turk, of zo.