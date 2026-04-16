Goh toch best opvallend dat het bij de gewraakte gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem vooral een paar Turkse kandidaten zijn die exceptioneel hoge aantallen voorkeursstemmen hebben behaald waar andere kandidaten op hun lijst ver achterblijven. Dat vinden wij niet alleen, dat schrijft ook NRC in een reconstructie van hoe het allemaal misging. Er zouden stempassen zijn geronseld voor GroenLinkser turned D66'er Ilhan Tekir, bekend van Erdogan, over wie wij al onze vermoedens hadden, en PvdA'er turned Democraten Gorinchemmer Ali Kocak. Wat verder vooral opvalt aan het verhaal dat het ronselen van stempassen in de Turkse gemeenschap kennelijk al ruim twee decennia aan de hand is. In 2014 zouden enquêteurs al hebben gezien hoe bij stembureau's groepen mensen die soms amper Nederlands spraken met volmachten op kwamen dagen. Volgens oud-raadslid Eyup Güngör zit stemfraude "een beetje in de cultuur" (de Gorcumse cultuur uiteraard!) en eveneens oud-raadslid Ibrahim Elmaci zegt "Dit is al zoveel verkiezingen aan de gang, maar het moet nu echt stoppen". Erg heldhaftig achteraf, maar die laatste heeft dan volgens een Facebook-gerucht (afkomstig van de vrouw van Ali Kocak, lol) zelf stemmen gevraagd in ruil voor knipbeurten in de moskee (?). Ook in niet-Turkse gemeenteraadkringen zou het een publiek geheim zijn dat Turkse kandidaten hele flats afwerken om stempassen en paspoortkopietjes op te vragen, maar kennelijk liet men dat dus gewoon OOGLUIKEND TOE. Beide hoofdverdachten in de soap ontkennen uiteraard alles, Ali Kocak zegt: "Onderzoek eerst in de Turkse gemeenschap wie Ali Kocak is. Dan mag je de vragen stellen. Ik ben heel erg bekend (van stempassen ronselen? red.) en help iedereen (met hun stempas afstaan? red.)". Afijn 29 april dus opnieuw stemmen. Spannünd!