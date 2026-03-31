Gorinchem opnieuw naar de stembus!

Zegen voor de democratie

de burgemeester van gorinchem

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Mooi nieuws voor iedereen die van verkiezingen houdt en vindt dat je altijd taart moet eten op verkiezingsdag: in Gorinchem mogen ze weer! Na wat gedoe over het vermoeden van stemfraude heeft de raad besloten dat de verkiezingen opnieuw moeten. De NOS meldt: "D66 was juist tegen een nieuwe gang naar de stembus. Fractievoorzitter Ilhan Tekir suggereerde dat zoiets een schijnoplossing zou zijn. "Is het wenselijk om op basis van vermoedens de hele verkiezing over te doen?"" Nou willen wij niks over schijnoplossing Ilhan Tekir van D66 suggereren, maar we vragen ons wel af hoe hij aan al die voorkeursstemmen komt en of het toeval is dat hij zelf juist gestemd heeft in het stemlokaal waarvan de voorzitter melding heeft gemaakt van een steeds opduikende kandidaat die stemmers met volmachten bij zich had. Kan toeval zijn natuurlijk!

Tags: gorinchem, fraude, verkiezingen
@Ronaldo | 31-03-26 | 12:15 | 160 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

